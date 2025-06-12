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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد: زيزو لن يكون أساسيا في مباراة ميامي.. وكوكا الأجدر بمركز الظهير الأيسر

زيزو
زيزو
ياسمين تيسير

تحدث ضياء السيد نجم الأهلي السابق، على مشاركة الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية ومواجهة إنتر ميامي المقبلة.

وقال السيد مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: متفائل بالأهلي في كأس العالم للأنديىة، والحالة والاجواء تساعدك على الاستمتاع بالبطولة

وأضاف السيد: ريبيرو تولى تدريب الأهلي في وقت صعب بسبب كأس العالم للأندية، والأهم لريبيرو هو تخطي كأس العالم للأندية بأهم الافكار وليس كثرةالافكار وعليه تثبيت تشكيله

وتابع:  كثرة اللاعبين مفيد، ولو انا مكانه هلاعب تريزيجيه وبن شرقي، وزيزو يحتاج إلى المشاركة في وقت قليل بسبب عدم الجاهزية بنسبة كبيرة

وأختتم ضياء السيد تصريحاته: الحيرة التي سيعاني منها ريبيرو هي الظهير الأيسر، والوقت الحالي كوكا هو الأجدر في مركز الظهير الأيسر، وحال تواجد كوكا على دكة البدلاء سيكون ظلما له.

زيزو الاهلي كاس العالم للاندية

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