اتحاد السلة يشكر وزير الشباب والرياضة على دعمه للمنتخبات الوطنية

وجه الأستاذ عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه للمنتخبات الوطنية المصرية بكل الطرق والسبل الممكنة.

وثمن مصيلحي دور الدكتور أشرف صبحي في تذليل كافة العقبات أمام المنتخبات المصرية المختلفة، ومتابعته المستمرة لكل ما تحتاجه الفرق والبعثات التي تمثل مصر في المحافل الدولية المختلفة.

وأنهت وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات الأخيرة جميع إجراءات السفر الخاصة بالبعثات المصرية المشاركة في البطولات الدولية في النمسا والصين وروسيا، والتي تشارك بها منتخبات كرة السلة للرجال والسيدات.

وكان منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة قد حصد لقب بطولة التحدي الدولية في الصين، مع تحقيق الفوز على منتخبات الصين وأمريكا وألمانيا، ليحصد لقب البطولة الودية، بينما حصد منتخب مصر لكرة السلة للسيدات 3x3 برونزية الجولة العالمية للتصفيات في إنجاز كبير لكرة السلة المصرية.