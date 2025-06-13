ألعاب صالات الزهور تتألق في ختام الموسم

اختتمت العاب الصالات بنادي الزهور الرياضي موسم 2024-2025 بنجاح كبير، حيث تألقت الفرق الجماعية في رياضات كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة في مختلف المراحل السنية للناشئين والشباب.

وحققت كرة اليد 8 ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات وجاءت الميداليات كالتالي:

حقق فريق 2008 ناشئين الميدالية الفضية في بطولة منطقة القاهرة، فيما احرز فريق 2008 ناشئات الميدالية البرونزية في بطولة منطقة القاهرة.

احرز فريق 2010 بنين الميدالية البرونزية في بطولة كأس مصر.

توج فريق 2012 بنين التجمع بالميدالية الذهبية في السوبر الذهبي والميدالية الذهبية في كأس منطقة القاهرة.

وفاز فريق 2014 بنين التجمع بالميدالية الذهبية في البطولة التنشيطية.

وحصدت فرق كرة السلة 9 ميداليات بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات و 4 برونزيات وجاءت كالتالي:

توج فريق 20 سنة شابات بميداليتين فضيتين في بطولتي الجمهورية ومنطقة القاهرة، فيما حقق فريق 20 سنة شباب الميدالية البرونزية في كأس منطقة القاهرة.

حقق فريق 18 سنة ناشئات الميدالية البرونزية في بطولة منطقة القاهرة، واحرز فريق 18 سنة ناشئات الميدالية البرونزية في بطولة منطقة القاهرة.

فاز فريق 16 سنة ناشئات بالميدالية الذهبية في كأس منطقة القاهرة، فيما حقق فريق 16 سنة ناشئات 3X3 ميداليتين بواقع فضية في بطولة الجمهورية وبرونزية في بطولة منطقة القاهرة.

وتوج فريق 13 سنة ناشئات بالميدالية الذهبية في كأس منطقة القاهرة.

وفي الكرة الطائرة حقق فريق 13 سنة ناشئات الميدالية البرونزية في بطولة منطقة القاهرة.

وترجع هذه النتائج المميزة لاستراتيجية نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش وقطاع النشاط الرياضي ومنسقو الرياضة في الاهتمام بقطاع الناشئين منذ عدة أعوام من أجل بناء جيل من اللاعبين القادرين على المنافسة مع الكبار مما سيكون له أثر ايجابي في المستقبل على الفرق الأولى.