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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير القاهرة في نيوزيلندا يدعو الشركات للاستفادة من مميزات السوق المصري

السفير جورج عازر، سفير مصر في ويلينجتون
السفير جورج عازر، سفير مصر في ويلينجتون
أ ش أ

دعا السفير جورج عازر، سفير مصر في ويلينجتون، الشركات النيوزيلندية للاستفادة من المميزات العديدة المتوفرة في السوق المصري.


جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي نظمته سفارة مصر في نيوزيلندا بالتعاون مع مجلس أعمال نيوزيلندا الشرق الأوسط NZMEBC والسفارة النيوزيلندية بالقاهرة، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والشركات النيوزيلندية المهتمة بالسوق المصري، فضلاً عن شركات نيوزيلندية تعمل بالفعل في مصر وشركات مصرية تقوم بالتصدير إلى السوق النيوزيلندي.


واستعرض السفير جورج عازر ما يتمتع به الاقتصاد المصري من فرص وإمكانيات، مبرزا أن السوق المصري أثبت مرونة رغم التوترات الإقليمية.


وأشار إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وما شهده قطاع السياحة من ازدهار، بما يشير إلى زيادة الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.


وشهد الاجتماع حوارًا تفاعليًا ومداخلات من رجال الأعمال المشاركين من الجانبين، حيث قامت بعض الشركات العاملة بالسوق المصري باستعراض قصص نجاحها، والتي كانت بمثابة رسالة تشجيع للشركات الأخرى. كما عرضت بعض الشركات المصرية مساعيها للتواجد بشكل أكبر داخل السوق النيوزيلندي.


ومثل الاجتماع فرصة هامة للتواصل بين رجال الأعمال من الجانبين وتناول سبل تحقيق شراكات مفيدة للطرفين.
 

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