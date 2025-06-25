محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة الانتهاء من تشغيل التأمين الصحي بالفرافرة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتهنئة قيادات وأهالي المحافظة بالعام الهجري الجديد، والتأكيد على مواصلة جهود كافة الجهات الحكومية والإعداد لخطة العام المالي الجديد وفقًا لأولويات المشروعات والخدمات التي تهم المواطنين، مثمنًا ما تم تنفيذه بخطة العام المالي الحالي.



وأصدر المحافظ عدد من القرارات والتوجيهات الهامة، جاء أبرزها سرعة الانتهاء من تجهيز وتشغيل مقر فرع التأمين الصحي بمركز الفرافرة قبل شهر أغسطس القادم؛ لتخفيف العبء عن أهالي المركز، تشكيل لجنة لاستلام مقار الجهات الحكومية داخل مدينة الخارجة، وإعداد مقترح لاستغلالها في إقامة مشروعات وتقديم خدمات للمواطنين قبل نهاية شهر يوليو القادم.

كما وجه بالإعداد والتنسيق لإنشاء مجتمعات عمرانية وخدمية جديدة بمحيط مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية من خلال دعوة النقابات المهنية وجهات التطوير العقاري الراغبة في تنفيذ هذه المشروعات.

كما أكد إطلاق مبادرة للتحول نحو استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل بالتقسيط للعاملين بالجهات الحكومية بكافة المراكز، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

وشدد علي تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة الجهات الحكومية طبقًا لتوجيهات مجلس الوزراء ومراعاة تخفيض الإنارة العامة بالشوارع والمنشآت غير السكنية، تخفيفًا عن المواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة

ووجه بالانتهاء من خطة صيانة وإنشاء المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد زتكليف مديرية الطب البيطري بمتابعة إجراءات استلام المستفيدين بمشروع تسمين الماشية بواقع ٢٠ رأس لكل شاب وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنشآت السلع الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من سلامة وجودة المنتجات الغذائية والوقاية من أمراض فصل الصيف.