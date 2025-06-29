أيهما أفضل للشراء.. هاتفا Oppo Reno 14 أو Vivo T4 Ultra ولماذا

يُعدّ هاتفا Oppo Reno 14 وVivo T4 Ultra هاتفين ذكيين قويين من الفئة المتوسطة، يقدمان ميزات رائدة بأسعار تنافسية. يعمل كلاهما بنظام Android 15، ويتميّزان بشاشات AMOLED، وكاميرات رائعة، وشحن سريع، ما يجعلهما مناسبين للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء فائق دون تكلفة باهظة.

تُعد هذه المقارنة مهمة لأنها تُبرز كيفية توازن كل علامة تجارية بين الأداء والتصميم والقيمة، مما يُساعد المشترين على اختيار الهاتف الأنسب لاحتياجاتهم، سواءً للألعاب أو التصوير أو الاستخدام اليومي.

تصميم والعرض

يتميز هاتف Oppo Reno 14 بإطار من سبائك الألومنيوم الفاخر، مما يوفر مقاومة فائقة للغبار والماء، مما يجعله خيارًا أفضل من حيث المتانة.

في المقابل، يتميز هاتف Vivo T4 Ultra بهيكل زجاجي بشهادة IP64، وهو جيد لمقاومة الرذاذ، ولكنه لا يوفر نفس مستوى المتانة.

يعد كلاهما يبدو فاخرًا عند الاستخدام، لكن تصميم Reno 14 مصمم للاستخدامات الشاقة.

جودة الشاشة

يتميز كلا الهاتفين بشاشات AMOLED بمليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتعتيم PWM عالي. يتميز هاتف Reno 14 بشاشة أصغر قليلاً بقياس 6.59 بوصة، مع HDR10+ وتردد PWM 3840 هرتز، مما يضمن صورًا أكثر سلاسة ووميضًا أقل.

في المقابل، يتميز هاتف Vivo T4 Ultra بشاشة بقياس 6.67 بوصة مع سطوع ذروة 5000 شمعة و على الرغم من أن شاشة Reno قد تبدو أكثر طبيعية وراحة للعين، إلا أن شاشة Vivo الأكثر سطوعًا وحيوية تمنحها أفضلية لعرض الوسائط في البيئات الساطعة.

ميزات هاتف Reno 14

يتفوق هاتف Reno 14 من حيث جودة التصنيع والمتانة، و يعمل هاتف Reno 14 بمعالج MediaTek Dimensity 8350 مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G615، مما يوفر أداءً قويًا في الفئة المتوسطة العليا.

أما هاتف Vivo T4 Ultra، فيتميز بمعالج Dimensity 9300+ ووحدة معالجة الرسومات Immortalis-G720 MC12، وهو معالج رائد يوفر إمكانيات أفضل للألعاب وتعدد المهام.

يتميز هاتف Reno 14 ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، مثالية للاستخدام طويل الأمد.

يدعم الهاتف الشحن السلكي بقوة 80 واط، والشحن السريع بقوة 13.5 واط، والشحن العكسي بقوة 33 واط.

من ناحية أخرى، يستخدم هاتف Vivo T4 Ultra بطارية أصغر قليلاً من السيليكون/الكربون بسعة 5500 مللي أمبير/ساعة، ولكنه يدعم الشحن السلكي الأسرع بقوة 90 واط، مما يوفر شحنًا كاملاً في أقل من 50 دقيقة.

يتميز هاتف Vivo بالسرعة، بينما يتميز هاتف Oppo بالقدرة على التحمل. ولمن يفضلون الاستخدام طوال اليوم، يتميز هاتف Reno بالكفاءة.

سعر هاتفا Oppo Reno 14 وVivo T4 Ultra

يبلغ سعر هاتف Oppo Reno 14 حوالي 550 دولارًا أمريكيًا ، بينما يبلغ سعر هاتف Vivo T4 Ultra حوالي 450 دولارًا أمريكيًا. وبسعر أقل بـ 100 دولار أمريكي، يقدم هاتف Vivo معالجًا رائدًا وشاشة فائقة السطوع، مما يجعله خيارًا ممتازًا. ومع ذلك، يُبرر هاتف Reno 14 ارتفاع سعره ببطارية أكبر، وحماية IP68/IP69 المتينة، وكاميرا سيلفي فائقة، وميزات كاميرا أكثر تطورًا بشكل عام. يعتمد الاختيار على ما هو أهم: القيمة والأداء (Vivo) أو المتانة والتصوير (Oppo).