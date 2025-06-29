قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدردير يزف بشري سارة لجماهير الزمالك بشأن شيكابالا
كيفية صلاة الغفلة وحكمها في الشرع.. اعرف وقتها وعدد ركعاتها
توقف الحركة المرورية على الأوتوستراد بعد انقلاب ونش من أعلى مقطورة
احمد موسى: لا أحد يدافع عن أخطاء ونريد تطبيق القانون على الجميع |فيديو
أحمد موسى: تطوير السكك الحديدية مستمر.. والدولة لا تتهاون في حماية أرواح المصريين
أحمد موسى: كامل الوزير عمل نهضة ونقلة لم تحدث في تاريخ مصر |فيديو
أحمد موسى: حادث الإقليمي لن يمر دون حساب والدولة لا تتهاون في حق الضحايا
الموساد: أمامنا فرصة لتوسيع اتفاقيات التطبيع قد تشمل سوريا.. تفاصيل
أحمد موسى عن كامل الوزير: الناس اللي معاه مش بيروحوا بيوتهم من كتر الشغل
أحمد موسى عن حادث الطريق الإقليمي: بعض الناس عندهم تصفية حسابات شخصية
كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر اليوم في مصر المحلي والأجنبي
باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي برباعية ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال الأندية.. باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي برباعية في الشوط الأول

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
القسم الرياضي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره إنتر ميامي الأمريكي، برباعية نظيفة، في الشوط الأول، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت رباعية باريس عن طريق جواو نيفيس (هدفين) وتوماس أفيليس (بالخطأ في مرماه) وأشرف حكيمي في الدقائق 6، 39، 44، 45+3.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز - ويليام باتشو - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - جواو نيفيز.

خط الهجوم: برادلي باركولا - ديزيري دوي - خفيتشا كفاراتسخيليا.

وجاء تشكيل إنتر ميامي كالتالي:

حراسة المرمى: أوستاري.

خط الدفاع: مارسيلو وايجاددت - ماكسيمليانو فالكون - نواه ألن - جوردي ألبا.

خط الوسط: تاديو أليندي - ريدوندو - سيرجيو بوسكيتس - تيلاسكو سيجوفيا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز.

باريس سان جيرمان إنتر ميامي كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

صورة أرشيفية

تنسيق الثانوية العامة 2025 في 5 محافظات للناجحين في الشهادة الإعدادية

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

ترشيحاتنا

جثة - أرشيفية

والدته رفضت حبيبته.. شاب ينهي حياته في مدينة نصر

سيارة الأوسطي

السيطرة على حريق سيارة على الطريق الأوسطي بدون إصابات

الرئيس السيسي

مَنح رئيس مجلس الدولة السابق وسام الجمهورية من الدرجة الأولى

بالصور

الفنان يحيى الفخراني: اكتئبت بعد حريق المسرح القومي وسعيد بالعودة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب وسناب شات بأغنية أنا أنت

الفنان محمود حجازي

مديري طلب أمسح الحمامات.. محمود حجازي يكشف أصعب موقف له قبل الشهرة

يحيي الفخراني

بحضور يحيى الفخراني.. انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية الملك لير

انفصال عبير صبري

بعد زواج 7 سنين انفصال عبير صبري عن زوجها … ماذا قالت عنه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد