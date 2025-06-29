مونديال الأندية.. باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي برباعية في الشوط الأول

اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره إنتر ميامي الأمريكي، برباعية نظيفة، في الشوط الأول، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت رباعية باريس عن طريق جواو نيفيس (هدفين) وتوماس أفيليس (بالخطأ في مرماه) وأشرف حكيمي في الدقائق 6، 39، 44، 45+3.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز - ويليام باتشو - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - جواو نيفيز.

خط الهجوم: برادلي باركولا - ديزيري دوي - خفيتشا كفاراتسخيليا.

وجاء تشكيل إنتر ميامي كالتالي:

حراسة المرمى: أوستاري.

خط الدفاع: مارسيلو وايجاددت - ماكسيمليانو فالكون - نواه ألن - جوردي ألبا.

خط الوسط: تاديو أليندي - ريدوندو - سيرجيو بوسكيتس - تيلاسكو سيجوفيا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز.