تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صرف المقررات التموينية بكفر الشيخ

شكلت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ برئاسة حاتم عبد الغفار غرفة عمليات؛ لمتابعة صرف المقررات التموينية من خلال 1280 بقالًا تموينيًا بالإضافة إلى أعضاء جمعيتي.

وقال «عبد الغفار»، خلال بيان، إن العمل منتظم منذ التاسعة صباحًا لكافة البقالين التموينيين المنتشرين بكافة ربوع محافظة كفر الشيخ، وأنه قد تم تجاوز الأعطال التي حدثت بالأمس، وأن صرف المقررات التموينية المدعمة من الدولة للمواطنين يتم بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تتابع على مدار اليوم أي أعطال في الشبكة وأي نقص في المقررات التموينية التي تُسَلَّم من مخازن شركة الجملة إلى البقالين التموينيين وأعضاء جمعيتي.