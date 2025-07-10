كانت محملة عمال.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ربع نقل على طريق بنها- المنصورة

أصيب 9 أشخاص دون وقوع وفيات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت محمّلة بعدد من العمال على طريق بنها – المنصورة الجديد، وتحديدًا أعلى كوبري جمجرة.

تم إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقّي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل ووجود مصابين أعلى كوبري جمجرة بمدينة بنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة ربع نقل كانت محمّلة بعدد من العمال، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص دون وقوع وفيات، بطريق بنها – المنصورة الجديد، وتحديدًا أعلى كوبري جمجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقّي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.