فضيحة مالية .. الكشف عن راتب مودريتش مع ميلان

كشف تقرير صحفي، عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم الكرواتي لوكا مودريتش من نادي إيه سي ميلان الإيطالي.

وكان ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان، أعلن أن لوكا مودريتش سينضم إلى الروسونيري عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن راتب مودريتش مع ميلان أقل بكثير مما كان يتقاضاه في ريال مدريد.

وأضافت أن مودريتش كان يتقاضى نصف عقده السابق مع ريال مدريد، حيث خفض النادي الإسباني عقده الأخيرة إلى ما يقارب خمسة ملايين يورو، مقارنةً بعشرة ملايين يورو في الموسم السابق.

وتابعت أن العقد الجديد مع الروسونيري أقل من ذلك بكثير، وسيتراوح إجمالي قيمته بين ثلاثة ملايين ومليوني ونصف مليون يورو.

ولفتت إلى أن الراتب الذي وافق عليه النجم الكرواتي يظهر أن انتقاله إلى ميلان جاء من أحل مواصلة اللعب في دوري رفيع المستوى، مما سيُمكّنه من التألق في كأس العالم الصيف المقبل واللعب بقميص منتخب بلاده.