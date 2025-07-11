صفقة بـ30 مليون يورو .. هل تنقذ الكونغو برشلونة من أزمته المالية؟

كشف تقرير صحفي، تفاصيل صفقة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ونادي برشلونة الإسباني، بمبالغ مالية ضخمة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو، أن يواصل نادي برشلونة الإسباني العمل على تحسين وضعه المالي، وقد توصل إلى اتفاقية رعاية وتعاون كبيرة لتعزيز السياحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتابعت أن برشلونة سيحصل على حوالي 10 ملايين يورو سنويًا لمدة ثلاثة مواسم مقابل وضع شعار "جمهورية الكونغو الديمقراطية، قلب إفريقيا" على أكمام قمصانه.

وفي حين أن أرقام الاتفاق لا تزال قيد التأكيد، فإن أي دفعة مالية قد يتلقاها برشلونة ستكون أكثر من موضع ترحيب، حيث ستزيد من هامش الراتب داخل الفريق وتسمح له بالعمل بشكل طبيعي ضمن قاعدة اللعب المالي النظيف 1:1.

وكان ديدييه بودومبو، وزير الرياضة والسياحة في الكونغو، تواجد في برشلونة لإتمام الاتفاق مع النادي الإسباني، وهو الاتفاق الذي يتضمن أيضًا إنشاء اتفاقيات تعاون مع المدارس في الكونغو من خلال مشاريع التضامن لمؤسسة برشلونة.

يذكر أنه في عام 2023، خاض أساطير برشلونة مباراة ودية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد فريق من اللاعبين السابقين المشهورين، وهي الزيارة التي بدأت في تشكيل العلاقة بين الدولة الإفريقية والنادي الكتالوني.