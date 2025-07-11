إيقاف لاعب أتلتيك بلباو بسبب تناول المنشطات

تعرض ييراي ألفاريز لاعب أتليتيك بيلباو الإسباني للإيقاف مؤقتا، بسبب فشله في اختبار المنشطات عقب مباراة في الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد، وقال المدافع إنه تناول دون قصد مادة محظورة في دواء يستخدم لعلاج تساقط الشعر.

وقال ألفاريز إن نتيجة الاختبار جاءت إيجابية بعد خسارة بلباو على أرضه 3-صفر في ذهاب قبل نهائي ثاني بطولة من حيث الأهمية على مستوى الأندية لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مايو الماضي. وخسر الفريق الإسباني أيضا مباراة الإياب 4-1.

وشخصت إصابة قلب الدفاع (30 عاما) بسرطان في الخصية في عام 2016، وقال إنه كان يتناول الدواء كجزء من خطة علاجه ضد تساقط الشعر.

وقال ألفاريز في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس "بعد دراسة الحالة، تأكدنا من أن نتيجة اختباري جاءت إيجابية لأنني تناولت عن غير قصد دواء لمنع تساقط الشعر يحتوي على مادة محظورة".

وأضاف "إن القرار التأديبي قيد الدراسة حاليا وخاضع للسرية، لذا تم إيقافي مؤقتا ولا يُسمح لي بالإدلاء بأية تصريحات عامة أخرى".

وتابع "أرغب في إخباركم جميعا إنني أشعر بالأسف الشديد لهذا الوضع، ولكن بدعم من النادي، أعمل على تحسين دفاعي عن نفسي، مع ثقتي في أنني سأتمكن من العودة للملعب في أقرب وقت ممكن".

ورفض اليويفا التعليق على القضية حتى يتم اتخاذ القرار التأديبي النهائي.

وأبدى بيلباو دعمه الكامل لألفاريز، الذي نشأ في أكاديمية الشبان بالنادي وشارك في 257 مباراة بكافة المسابقات مع الفريق الأول.