رسميا.. نادي أتلتيك بلباو يصدم برشلونة ويمدد عقد نيكو ويليامز

وجه نادي أتلتيك بلباو صدمة مدوية لنادي برشلونة، بإعلان تمديد عقد نجمه نيكو ويليامز لمدة 8 سنوات.

وكان برشلونة قاب قوسين أو أدنى من دفع الشرط الجزائي الموقع في عقد ويليامز والمٌقدر بـ58 مليون يورو بعد الاتفاق في النهائي، إلا أن اللاعب تراجع عن اتفاقه بتوقيع عقد جديد مع أتلتيك بلباو.

بيان أتلتيك بلباو

وأوضح النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه توصل إلى اتفاق مع نيكو ويليامز إلى اتفاق لتمديد عقده، الذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2027، لمدة 8 مواسم، ليستمر اللاعب في صفوف الفريق حتى 30 2035.

وأضاف أنه تم رفع قيمة الشرط الجزائي بأكثر من 50% مقارنةً بالعقد السابق.

وكان لنيكو ويليامز إسهامٌ حاسمٌ في نادي أتليتيك في المواسم الأخيرة، إذ أحدث فرقًا في الهجوم بفضل سرعته وسرعته، مسجلًا 31 هدفًا، ومهيئًا العديد من الفرص، ومُشكلًا كابوسًا لدفاعات الخصوم.

إلى جانب أدائه الرائع على أرض الملعب، كان لنيكو ويليامز تأثيرٌ دوليٌّ هائل، حيث أصبح سفيرًا قيّمًا لعلامة أتليتيك حول العالم، على سبيل المثال، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في نهائي بطولة يورو 2024 (التي فاز بها مع إسبانيا)، وترشحه لجائزة الكرة الذهبية (المركز الخامس عشر).