نيكو ويليامز يخبر أتلتيك بلباو برغبته في الانضمام إلى برشلونة

أكد تقرير صحفي، أن نيكو ويليامز نجم فريق أتلتيك بلباو، أخبر ناديه برغبته في الانضمام إلى برشلونة، الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن نيكو ويليامز أبلغ أتلتيك بلباو بنيته مغادرة النادي للانضمام إلى برشلونة مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي، البالغ حوالي 64 مليون يورو.

وكانت فشل في ضم نيكو ويليامز، الصيف المالي، ولكن مع تحسن الوضع المالي للنادي، ارتفعت فرصه في حسم الصفقة هذا الصيف.

7 مرشحين لمغادرة برشلونة



في سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن برشلونة على استعداد للاستغناء عن 7 لاعبين، وهم: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، رونالد أراوخو ، بابلو توري، فرينكي دي يونج، أنسو فاتي، وباو فيكتور، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وأوضحت التقارير أن الهدف هو خفض فاتورة الرواتب بما يتماشي مع قواعد اللعب المالي النظيف، مع السعي إلى مشروع رياضي طويل الأمد.

وتابعت أن وضع اللاعبين السبعة المذكورين يختلف حسب أهميتهم الرياضية ووزنهم في فاتورة الأجور، ثلاثة منهم - أنسو فاتي وإيناكي بينيا وبابلو توري - من شبه المؤكد أنهم سيغادرون النادي، بينما تظل قصة باو فيكتور غير مؤكدة وستعتمد على تطورات السوق، من ناحية أخرى، تتعلق الحالات الأكثر تعقيدًا بتير شتيجن وأراوخو وفرانكي دي يونج، وهم ثلاثة أعمدة في غرفة الملابس يمكن أن تتطور مستقبلهم اعتمادًا على الفرص والقرارات الداخلية.