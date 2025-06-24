دوري NFL يواصل تطوير كرة القدم العلم في جميع أنحاء أفريقيا

نظم دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) دورة تدريبية لتأهيل مدربات كرة القدم العلم في القاهرة، ضمن استراتيجية مستمرة تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير ونمو هذه الرياضة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وشهدت الدورة مشاركة 36 مدربة من مصر ونيجيريا والمغرب لالقاء تدريب نظري وعملي بهدف تعزيز مهارات المدربات الجديدات وذوات الخبرة بما يسهم في تعزيز المشاركة المستدامة في كرة القدم العلم في أفريقيا.

وشارك في تقديم الجلسات التدريبية نخبة من الخبراء، من بينهم:

•أمينة سليمان – مديرة عمليات كرة القدم وكشافة محترفين بنادي فيلادلفيا إيجلز

•آفيا لو – قائدة تطوير كرة القدم العلم دوليا في NFL

•إليسا دي سانتيس – قائدة منتخب فرنسا لكرة القدم العلم وسفيرة كرة القدم العلم لدى IFAF وNFL

•كريس دورهام – رئيس تطوير الأكاديمية الأوروبية-الأفريقية التابعة لـ NFL

•جوردان مابين – مدير تطوير كرة القدم في NFL ولاعب سابق في الدوري

وتعد كرة القدم العلم رياضة سريعة ومفتوحة للجميع، وتشهد نموا مذهلا في عدد المشاركين عالميا مع أكثر من 20 مليون لاعب في أكثر من 100 دولة حيث تلعب النساء والفتيات دورا رئيسيا في هذا النمو المتسارع.

كما تأتي الدورة التدريبية للمدربات في القاهرة بعد دورة مشابهة أقيمت في غانا في أبريل 2025 شارك فيها 50 مدربا وحكما من الكاميرون، ومصر، غانا، ساحل العاج، كينيا، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا، تونس وأوغندا وذلك في إطار جهود متواصلة لتطوير المهارات واستقطاب المزيد من مدربي كرة القدم العلم في المنطقة.

كما نظم دوري NFL سلسلة من الأنشطة المرافقة في القاهرة، من أبرزها:

قيام نجم السوبر بول مرتين وقائد مبادرة NFL أفريقيا، أوسي يومينيورا باستضافة الدوري فعالية لاكتشاف المواهب الكروية شملت لاعبين من خمس دول أفريقية: مصر، نيجيريا، الكاميرون، كينيا، وجنوب أفريقيا، حيث عرض اللاعبون مهاراتهم وقدراتهم في فرصة للانضمام إلى أكاديمية NFL أوروبا-أفريقيا في لوبورو، المملكة المتحدة، أو برنامج المسار الدولي للاعبين (IPP) – وهما من الركائز الأساسية لمبادرات تطوير كرة القدم العالمية في NFL.

وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية (IFAF) والاتحاد المصري لكرة القدم الأمريكية (EFAF)، أقيمت بطولة قارية لكرة القدم العلم لفئة تحت 13 عاما للناشئين والناشئات من أفريقيا، فاز بها فريق مصر ليتوج بلقب أول أبطال القارة في هذه الفئة العمرية.

وفي وقت سابق من الأسبوع، شاركت 11 دولة من ثماني دول أفريقية في بطولة “أفريقيا العلم”، وهي أولى بطولات IFAF القارية لعام 2025، حيث توجت نيجيريا بلقب البطولة في فئتي الرجال والسيدات. وتعد هذه البطولة بداية لأكبر وأهم دورة تنافسية في تاريخ كرة القدم العلم، والتي ستتوج بمشاركة اللعبة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.