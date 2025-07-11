ميار شريف تودع بطولة "نورديا" المفتوحة للتنس

ودعت ميار شريف نجمة المنتخب الوطني للتنس بطولة "نورديا" المفتوحة المقامة في السويد، من الدور النصف النهائي للبطولة عقب الهزيمة من البولندية كاتارزينا كاوا المصنفة 132 عالمياً بمجموعتين لواحدة.

وكانت ميار شريف قد تأهلت الي الدور النصف النهائي ذلك عقب فوز على اللاتفية دارجا سيمنيستاجا، المصنفة رقم 128 عالميًا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-3 و3-6 و6-3 في مباراة الدور الربع النهائي التي أقيمت أمس.

وكانت ميار شريف المصنفة الـ86 عالميًا، قد ودعت بطولة ويمبلدون للتنس ثالث ألقاب "الجراند سلام" من الدور الأول، بعد الخسارة من الروسية ميرا أندريفا المصنفة السابعة عالميًا والمتوجة بلقبى إنديان ويلز ودبي للأساتذة بنتيجة 2-0.