صراع المليارات.. القيمة التسويقية لـ باريس سان جيرمان وتشيلسي قبل نهائي المونديال

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة نارية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية.

حجز فريق باريس سان جيرمان البطاقة الثانية لنهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد اكتساح ريال مدريد 4-0، بينما فاز تشيلسي على فلومينينسي البرازيلي 2-0.

تشيلسي يتفوق على باريس في القيمة التسويقية

وتقدر القيمة التسويقية لفريق تشيلسي بـ1.27 مليار يورو، مقابل 1.12 مليار يورو لباريس سان جيرمان، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

كول بالمر لاعب تشيلسي، هو أغلى لاعب في الفريقين بقيمة 120 مليون يورو.

وتصل إجمالي بطل كأس العالم للأندية إلى 125 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن حضوره نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

