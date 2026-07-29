توريث فني.. أبناء النجوم يقتحمون عالم الغناء

رغم أن الموهبة لا تُورث بالضرورة، فإن عالم الغناء شهد على مدار الفترة ظهور عدد من أبناء المطربين الذين قرروا السير على خطى آبائهم، مستفيدين من نشأتهم داخل بيوت فنية واحتكاكهم المبكر بالموسيقى.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز أبناء المطربين الذين ورثوا شغف الغناء عن آبائهم:

جودي أحمد سعد:

خاضت جودي تجربة الغناء مع والدها أحمد سعد في أغنية جديدة بعنوان “ كدا كدا”.

جنا عمرو دياب:

قدمت مع والدها أغنية خطفوني، والتي حققت نجاح كبير، كما شاركته في غناها علي المسرح.

محمد فضل شاكر:

استطاع ان يحقق نجاحات في الفترة السابقة، بعد ان طرح عدد من الاغاني، واصبح يقدم حفلات غنائية في كبري المهرجانات الموسيقية.



أحمد ومشيرة علي الحجار:

يعد ابناء الفنان علي الحجار من ابرز النجوم الذين ساروا الي حطي والدهم، خاصة أحمد الحجار .

ماريتا عاصي الحلاني:

استطاعت ان تحقق نجاحات بعيدًا عن والدها في الآونة الاخيرة.

فتحي مصطفى كامل:

دخل الفن منذ مايقرب من عامين، بعدما قدم أغنية من الحان والده الفنان مصطفي كامل.

أحمد محمد ثروت:

يعد أحمد نجل الفنات محمد ثروت، من أجمل الاصوات التي ظهرت مؤخرًا، حيث حقق نجاح من خلال الاغنية التي قدمها .