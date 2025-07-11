مفاجأة فرنسية.. مصطفى محمد على أعتاب الأهلي!

كشف موقع LiveFoot.fr الفرنسي عن مفاجأة تتعلق بمستقبل النجم المصري مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت، مؤكدًا اقترابه من الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار التقرير إلى أن نادي نانت يمر بأزمة مالية تمنعه من تحمل راتب اللاعب، الذي يتجاوز 100 ألف يورو شهريًا، ما يدفع الإدارة للتفكير الجاد في بيعه واسترداد مبلغ الـ6 ملايين يورو الذي دفعه النادي للتعاقد معه في 2023.

التقرير أوضح أن عدة أندية مهتمة بضم اللاعب، أبرزها كارديف سيتي الإنجليزي وباناثينايكوس اليوناني، لكن المفاجأة أن الأهلي المصري دخل بقوة في سباق ضم اللاعب، ويُعد أبرز المهتمين بخدماته حاليًا.