أمير هشام: مصطفى محمد يرفض العودة لمصر.. ويتمسك بالاستمرار في أوروبا

كشف الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي المصري قام خلال الفترة الأخيرة بمحاولة جس نبض مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

رغبة اللاعب في مواصلة التجربة الأوروبية

وبحسب تصريحات هشام في برنامجه “بلس 90” على قناة النهار الفضائية، فإن مصطفى محمد أبدى رفضه التام لفكرة العودة إلى الدوري المصري في الوقت الحالي، مشددًا على تمسكه الكامل بمواصلة مسيرته الاحترافية في أوروبا، خاصة أنه لا يزال يرى في نفسه القدرة على التألق والتطور في القارة العجوز.

اللاعب يطلب الرحيل عن نانت

وأشار هشام إلى أن اللاعب المصري قد طلب رسميًا الرحيل عن نادي نانت الفرنسي خلال الصيف الحالي، لكنه في الوقت ذاته يسعى للانتقال إلى نادٍ أوروبي آخر يتيح له فرصة أكبر للمشاركة والتطور، بدلاً من العودة إلى الدوريات العربية أو الإفريقية في هذه المرحلة من مسيرته.

موقف الأهلي غير حاسم

وفيما يتعلق بموقف الأهلي، أوضح هشام أن النادي لم يدخل في مفاوضات قوية أو رسمية مع مصطفى محمد، حيث إن ملف المهاجم وسام أبو علي لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، وهو ما يؤجل خطوة التحرك الجاد تجاه مصطفى.

واختتم هشام تصريحاته بأن مصطفى محمد يسعى للاستمرار في اللعب على مستوى عالٍ داخل أوروبا، وهو الهدف الرئيسي الذي يركز عليه في هذه المرحلة، رافضًا اتخاذ أي خطوة عاطفية أو غير مدروسة قد تعيده إلى الوراء



