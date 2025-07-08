الأهلي قام بجس نبض مصطفى محمد.. واللاعب يرغب في البقاء بأوروبا

أكد الإعلامي أمير هشام، ان الأهلي قام بجس نبض مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي، واللاعب يرفض العودة لمصر في الوقت الحالي ولازال متمسك باستكمال مسيرته الاحترافية في أوروبا، ومصطفى طلب الرحيل عن نانت الفرنسي، ويأمل في الاستمرار بأحد الدوريات الأوروبية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: مصطفى يرى أنه لازال لديه ما يقدمه في أوروبا، ويسعى لاستكمال احترافه، ويسعى للتواجد في مستوى عالٍ.

وأضاف: النادي الأهلي لم يدخل بقوة في ملف مصطفى محمد، في ظل عدم حسم ملف وسام أبوعلي بشكل نهائي حتى الآن.