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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الاستحمام الأخير.. ترعة الجرجاوية تخطف روح طفل في طما بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث لقي طفل مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بترعة الجرجاوية، وتم انتشال جثمانه بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، ونقله إلى مشرحة مستشفى طما المركزي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل بترعة الجرجاوية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين غرق الطفل "يوسف أ. م. أ. ع" 12 عامًا، طالب، ويقيم بذات الناحية، وبمناظرة الجثة تبيّن عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى طما المركزي.

وبسؤال كل من جده لوالده (62 عامًا – عامل)، ووالدته "أمل ع. م. ع" 35 عامًا، ربة منزل، قررا أنه أثناء قيام الطفل بالاستحمام بترعة الجرجاوية، جرفه التيار المائي مما أدى إلى غرقه، وأكدا عدم اتهام أحد بالتسبب في الوفاة، كما نفيا وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هو "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق".

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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