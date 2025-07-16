تحرير 23 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بواحة الداخلة بالوادي الجديد

شنت إدارة تموين الداخلة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة تموينية بمدينة موط بالمرور على المخابز البلدية والمحال التجارية؛ لمتابعة انتظام صرف الخبز للمواطنين التأكد من التزام أصحاب المخابز باللوائح والقوانين المنظمة.

وأعلن بيان محافظة الوادي الجديد، أن الحملة أسفرت عن تحرير (٢٣) مخالفة متنوعة، من بينها عدم الإعلان عن الأسعار، ونقص وزن الخبز، وانتهاء صلاحية سلع غذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت التجارية المخالفة.



يأتي ذلك بالتزامن مع جهود محافظة الوادي الجديد في ضبط الأسواق وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وجودة السلع الغذائية المتداولة بكافة المراكز.