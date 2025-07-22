قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار لغوي.. محمد سعيد محفوظ يستخرج 30 خطأ في بيان نقابة الموسيقيين
الوزير: بحث تعظيم وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر في مجال الموانئ والمناطق الصناعية
وسام أبوعلي يعتذر لجماهير الأهلي
أسبوع ساخن.. 1265 قتيلا حصيلة اشتباكات السويداء جنوب سوريا
إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع
إجازة 23 يوليو 2025.. 5 فئات محرومة من الراحة بعد قرار رئيس الوزراء
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
اتحاد الكرة: حسن شحاتة يخضع لجراحة الآن.. ونتمنى له الشفاء العاجل
البيت الأبيض: ترامب فوجئ بقصف سوريا
عشاء فرح.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بتسمم بأحد مراكز الدقهلية
أبرزها مستقبل صلاح وقانون الرياضة.. 10 تصريحات نارية لوزير الشباب على الهواء
صبحي: صلاح قيمة لمصر بالدوري الإنجليزي وينبغي عليه تجديد عقده مع ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

راغب علامة عن قبلة معجبة: الصورة التقطت خلف الكواليس.. ووزير الشباب: لا مانع من إقامة مباراة السوبر داخل مصر ونمتلك الإمكانيات| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

إجراء عاجل من وزير العمل لمواجهة تشغيل الأطفال.. فيديو
أكد وزير العمل، محمد جبران، أنه هناك خطوات جدية نحو إصدار قانون خاص بعمالة المنازل، من خلال جلسات حوار مجتمعي، لبحث الآليات القانونية والاجتماعية التي تضمن حقوق العاملين وتحمي الأطفال من الاستغلال.


صعود الفتيات على المسرح.. طلب من راغب علامة لمصطفى كامل.. ما القصة؟
علق مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على حالة الجدل بشان قبلة معجبة لراغب علامة خلال حفله بالساحل الشمالي.


تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
عرضت قناة العربية تقريرا مفصلا، عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، يتضمن بيان بدرجات الحرارة وهيئة الأرصاد الجوية.

لحظة عفوية.. راغب علامة عن قبلة معجبة: الصورة التقطت خلف الكواليس
علق الفنان راغب علامة، على حالة الجدل حول حفله في الساحل الشمالي، وصورة قبلة معجبة له على المسرح.

وزير الشباب: لا مانع من إقامة مباراة السوبر داخل مصر.. ونمتلك الإمكانيات
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة لا تُدلل على مباراة السوبر المصري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع من إقامة المباراة داخل مصر، لما تمتلكه من إمكانيات وتنظيم على أعلى مستوى.


جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من لواء جولاني في معارك جنوبي غزة
أعلن جيش الاحتلال، مقتل جندي من لواء جولاني في معارك جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


الخارجية: مصر تؤكد موقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكا للقانون الدولي
رحبت مصر بالبيان الصادر عن ٢٥ دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.


الأمم المتحدة: حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة ومستعدون لتوسيع عملياتنا الإنسانية
أكدت الأمم المتحدة، أن الوقت حان لوقف إطلاق النار في غزة ونحن مستعدون لتوسيع عملياتنا الإنسانية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية ضد خمسة أهداف حيوية إسرائيلية
أكد الحوثيون، تنفيذ عملية عسكرية ضد خمسة أهداف حيوية إسرائيلية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.


العربية للتصنيع: الرئيس السيسي يتابع مشروعاتنا في الصناعات المدنية والدفاعية
أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أنه فى ضوء متابعة الرئيس السيسي فى أنشطة الهيئة، نتيجة إهتمام الدولة المصرية الأن بالصناعة.

مصر وزير الرياضة راغب علامة غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على مكتب وزير التعليم خلال ساعات .. ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

الايجار القديم

انتهى زمن الـ250 جنيهًا.. الإيجار القديم يدخل عهدًا جديدًا| القانون الجديد

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلتقي المدرسين والدارسين في البرنامج الصيفي للغات

تغير المناخ

الحر والجفاف يشعلان أسعار الغذاء عالميا.. الأرز والبطاطس والقهوة والكاكاو والخضروات بأرقام قياسية

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلة الإعدادية لكنيستي القديسة تريزا والسيدة العذراء بالحواصلية

بالصور

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

القلب
القلب
القلب

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

بيراميدز يتعادل مع باندرما سبور التركي بهدفين لكل فريق

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد