راغب علامة عن قبلة معجبة: الصورة التقطت خلف الكواليس.. ووزير الشباب: لا مانع من إقامة مباراة السوبر داخل مصر ونمتلك الإمكانيات| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

إجراء عاجل من وزير العمل لمواجهة تشغيل الأطفال.. فيديو

أكد وزير العمل، محمد جبران، أنه هناك خطوات جدية نحو إصدار قانون خاص بعمالة المنازل، من خلال جلسات حوار مجتمعي، لبحث الآليات القانونية والاجتماعية التي تضمن حقوق العاملين وتحمي الأطفال من الاستغلال.



صعود الفتيات على المسرح.. طلب من راغب علامة لمصطفى كامل.. ما القصة؟

علق مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على حالة الجدل بشان قبلة معجبة لراغب علامة خلال حفله بالساحل الشمالي.



تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية تقريرا مفصلا، عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، يتضمن بيان بدرجات الحرارة وهيئة الأرصاد الجوية.

لحظة عفوية.. راغب علامة عن قبلة معجبة: الصورة التقطت خلف الكواليس

علق الفنان راغب علامة، على حالة الجدل حول حفله في الساحل الشمالي، وصورة قبلة معجبة له على المسرح.

وزير الشباب: لا مانع من إقامة مباراة السوبر داخل مصر.. ونمتلك الإمكانيات

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة لا تُدلل على مباراة السوبر المصري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع من إقامة المباراة داخل مصر، لما تمتلكه من إمكانيات وتنظيم على أعلى مستوى.



جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من لواء جولاني في معارك جنوبي غزة

أعلن جيش الاحتلال، مقتل جندي من لواء جولاني في معارك جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



الخارجية: مصر تؤكد موقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكا للقانون الدولي

رحبت مصر بالبيان الصادر عن ٢٥ دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



الأمم المتحدة: حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة ومستعدون لتوسيع عملياتنا الإنسانية

أكدت الأمم المتحدة، أن الوقت حان لوقف إطلاق النار في غزة ونحن مستعدون لتوسيع عملياتنا الإنسانية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية ضد خمسة أهداف حيوية إسرائيلية

أكد الحوثيون، تنفيذ عملية عسكرية ضد خمسة أهداف حيوية إسرائيلية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



العربية للتصنيع: الرئيس السيسي يتابع مشروعاتنا في الصناعات المدنية والدفاعية

أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أنه فى ضوء متابعة الرئيس السيسي فى أنشطة الهيئة، نتيجة إهتمام الدولة المصرية الأن بالصناعة.