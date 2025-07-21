إجراء عاجل من وزير العمل لمواجهة تشغيل الأطفال.. فيديو

أكد وزير العمل، محمد جبران، أنه هناك خطوات جدية نحو إصدار قانون خاص بعمالة المنازل، من خلال جلسات حوار مجتمعي، لبحث الآليات القانونية والاجتماعية التي تضمن حقوق العاملين وتحمي الأطفال من الاستغلال.

وقال وزير العمل في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" قضية تشغيل الأطفال داخل المنازل تمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لصعوبة إجراء عمليات التفتيش داخل البيوت، حيث إن الضبطية القضائية المخولة لمفتشي العمل لا تتيح دخول المنازل إلا في ظل ظروف قانونية معينة".

وأكد أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال احتفالات عيد العمال الماضي، بضرورة إصدار قانون ينظم عمل العمالة المنزلية في مصر.

وشدد وزير العمل على أن القضية لا تتعلق فقط بإصدار قوانين ولوائح، بل تتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا شاملاً، ودورًا فاعلًا للإعلام في تسليط الضوء على مخاطر عمل الأطفال، داعيًا إلى تفاعل المجتمع بأكمله لمواجهة هذه الظاهرة.