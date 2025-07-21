وزيرا الشباب والشئون النيابية يشهدان احتفالية قرن من العمل البناء للمرشدات

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في احتفالية “100 عام مرشدات في حب الوطن”، والتي أُقيمت بمناسبة مرور مائة عام على نشأة حركة المرشدات المصرية، وذلك في إطار الاحتفاء بالدور المجتمعي والوطني الرائد الذي تقوم به الحركة منذ تأسيسها.

وجاءت الاحتفالية بمشاركة أكثر من 2000 فتاة مرشدة من 18 محافظة على مستوى الجمهورية، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة للهيئات الشبابية، وبالتنسيق مع الجمعية المركزية للمرشدات المصرية.

وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار، مساعد أول وزير الشباب والرياضة، الدكتور عبد الله الباطش، مساعد الوزير، والسيد وسام صبري، مساعد الوزير للكيانات الشبابية، الدكتور سيد حزين، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتورة زينب خيري، مدير الإدارة العامة للهيئات الشبابية، والدكتورة جيهان علام رئيس الجمعية المركزية للمرشدات المصرية وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي العمل الكشفي والتطوعي.

وخلال مشاركته، أكد المستشار محمود فوزي على أن الاحتفال بمئوية حركة المرشدات المصرية يُجسد نموذجًا مشرفًا للمواطنة والانتماء والعمل التطوعي البنّاء، مشيرًا إلى أن ما قدمته هذه الحركة عبر العقود من إسهامات في مجالات التوعية والتنشئة والقيادة المجتمعية هو رصيد وطني نفخر به جميعًا.

وأشاد وزير الشئون النيابية، بحجم المشاركة من الفتيات المرشدات من مختلف المحافظات، والذي يعكس الاهتمام المتزايد بدعم قدرات الفتيات وتعزيز دورهن في العمل العام والمجتمعي، مؤكدًا أن الدولة تولي أهمية بالغة لتفعيل مشاركة الفتيات والشباب في صنع مستقبل وطنهم، وبناء قيادات شبابية قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والنهضة.

وتضمن برنامج الاحتفالية ورشًا توعوية حول أهمية الأمن المائي بالتعاون مع شركة الإسكندرية لمياه الشرب وشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، بالاضافة إلى مجموعة من الورش التفاعلية لفتيات الزهرات، شملت ورش فنون وأشغال يدوية، بالإضافة إلى محاضرة توعوية بعنوان "الأمن القومي المصري ودور الفتيات في تحقيق الأمن والاستقرار".

كما تم عرض فيلم وثائقي يوثق تاريخ حركة المرشدات المصرية، وأبرز محطاتها وإنجازاتها، إلى جانب إلقاء الضوء على النماذج والتجارب الرائدة لفتيات المرشدات في مختلف المحافظات، والتي تعكس التزامهن بقيم الولاء والانتماء والعمل المجتمعي.

