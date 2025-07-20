محمود فوزي يشهد افتتاح النسخة الرابعة من ملتقى شباب المعرفة بمسرح جامعة القاهرة

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للنسخة الرابعة من "ملتقى شباب المعرفة"، وذلك بمسرح جامعة القاهرة.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة المنتدى من خلال مكتب شباب المعرفة، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار "اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية"، وبمشاركة دولية وعربية واسعة.

يُعدّ المنتدى منصةً فعّالة للحوار ورسم السياسات الشبابية، ونموذجًا لكيفية بناء علاقة المؤسسات الحكومية بالشباب في عصر الرقمنة والتحول المعرفي، كما أن استضافة مصر للنسخة الرابعة من الملتقى يعكس التزام الدولة المصرية بالاستثمار في الإنسان وبناء قدراته.

