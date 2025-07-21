لحظة عفوية.. راغب علامة عن قبلة معجبة: الصورة التقطت خلف الكواليس

علق الفنان راغب علامة، على حالة الجدل حول حفله في الساحل الشمالي، وصورة قبلة معجبة له على المسرح.

وقال راغب علامة في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”: "الصورة المتداولة مؤخرًا خلال إحدى حفلاتي تم التقاطها من زاوية خادعة، موضحًا أن ما حدث لم يكن أكثر من لحظة عفوية من إحدى المعجبات العربيات التي عبرت عن سعادتها بالحفل".

وأضاف علامة: «الصورة المنتشرة أظهرت الأمر بشكل غير دقيق، المعجبة لم تكن مصرية، وكانت سعيدة بالحفل وحاولت التعبير عن فرحتها، زاوية التصوير أوحت بأنها قبلتني في فمي، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق، هي فقط شدتني فجأة».

وأضاف: «أنا أتعامل مع جمهوري من الجنسين بنفس المودة، ولا أرفض أو أحرج أحدًا، طريقتي لا تتضمن إهانة أو صدّ الجماهير، لكن ما حدث مسؤولية منظمي الحفل. كان يجب عليهم تنظيم التفاعل أو حتى وضع حواجز إن تطلب الأمر»، مضيفًا بنبرة ساخرة: «كان لازم يحطوا أسلاك شائكة».

وتابع: «الصورة التقطت خلف الكواليس، وليس على المسرح كما أشيع، والتقيت الجمهور والتقطت صورًا مع الجميع. لا أتعامل بتعالٍ وأرفض أن أكون فنانًا يبتعد عن جمهوره».