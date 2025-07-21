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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صعود الفتيات على المسرح.. طلب من راغب علامة لمصطفى كامل.. ما القصة؟

مصطفى كامل
مصطفى كامل
هاني حسين

علق مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على حالة الجدل بشان قبلة معجبة لراغب علامة خلال حفله بالساحل الشمالي.

وقال مصطفى كامل في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: "النقابة عندما ترى وضعا غير منضبط، فإنها تتدخل".

وتابع مصطفى كامل:  "الوضع انتشر عبر السوشيال ميديا بشكل غير مستحب، وهذا ما يجبرني كرئيس نقابة المهن الموسيقية على عرض الأمر على زملائي، وكان الشكل العام لمصر كرائدة الفن وبلد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ والسنباطي وعبد الوهاب لا يجب أن يظهر مثلما حدث في المشهد الذي جرى تداوله على وسائل الاجتماعي بشتى ألوانها وأشكالها".

وتابع: "لا أنكر أن الفنان راغب علامة أخي وصديق عمر على مدى 30 سنة، ونتشرف به، وهو فنان كبير ونوّر العُرس السياحي في الساحل الشمالي ومصر، ولكن، عندما يكون هناك سلوك غير منضبط لأي شخص لا بد من مراجعته ومسائلته عما حدث، وهذا لا يمنع القيمة الفنية لراغب علامة".

وواصل: "ولا يمنع كذلك من قيمته الشخصية لديّ كصديق، ولكن نحن أمام وضع يستوجب المسائلة، لأنه انتشر في السوشيال ميديا بطريقة ليست لائقة، ونحن كبلد لنا عاداتنا وتقاليدنا، وما حدث يخالف العادات والتقاليد، وكان لنا قرار في النقابة".

وأكد: "أقدر سرعة تواصل راغب علامة معي، كما طلب مني بصفة شخصية أن تكون النقابة مسؤولة عن إجبار منظمي الحفلات على عدم صعود الفتيات المسرح بتاعه، كما أكد لي امتثاله لقرار النقابة والحضور لحل المشكلة".

راغب علامة مصطفى كامل علامة الساحل الشمالي اخبار التوك شو

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