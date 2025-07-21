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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

راغب علامة: مصر بيتي الثاني.. ومصطفى كامل تفهم موقفي

راغب علامة
راغب علامة
هاني حسين

أكد الفنان راغب علامة، أنه أجرى مكالمة ودية مع النقيب مصطفى كامل، وناقشا التفاصيل كاملة بشأن أزمة حفله في الساحل الشمالي،وسط أجواء من المحبة والتقدير.

وقال «علامة»: في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، :"من واجبي كفنان عربي أن أكون جزءًا من الترويج السياحي لمصر، خاصة في منطقة الساحل الشمالي، التي أعتبرها لؤلؤة السياحة الآن، أنا اشتريت منزلًا هناك، وأولادي يحبون الساحل بشكل كبير».

وتابع راغب علامة :" زرت نقابة المهن الموسيقية وشرف لي أن تكون هذه المؤسسة هي بيتي الثاني، أتعامل معها منذ أكثر من 30 عامًا ولم يحدث أي سوء تفاهم في تاريخي الفني معهم»، متابعًا: «قرار منعي من الغناء في مصر، لو حدث، سيكون قرارًا قاسيًا لأن الموقف كله لحظة عفوية من معجبة، ولم تكن على المسرح أصلًا، نحن نعمل لنُسعد الجمهور، وهذا هو هدف الفن والحفلات»،

وشدد على أن الفنان مصطفى كامل تفهّم الموقف، قائلًا له: «نحن نعرف تاريخك ومواقفك، وكل التقدير لك ولجمهورك في مصر».

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