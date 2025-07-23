قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد الإعلان عن حركة تنقلات الشرطة 2025 بالأسماء .. تفاصيل
الصحة الفلسطينية: المجاعة تهدد أرواح مئات الآلاف في غزة
اشتراكات المترو 2025 .. إليك تفاصيل الأسعار الشهرية والربع سنوية والسنوية لكل فئة
تكليفات الرئيس.. الحكومة تكرم شهيدًا وتخصص أراضٍ لإنشاء محطات تحلية مياه البحر
طارت من فوق الكوبري.. سقوط سيارة نقل من أعلى الدائري الإقليمي بالعياط |شاهد
مبلغ ضخم .. باريس سان جيرمان يرفع عرضه لضم نجم الدوري الإنجليزي
الوزراء: تعديل برامج جامعات المعرفة الدولية وتخصيص أراضٍ صناعية بالمنوفية والإسكندرية
أذكار المساء.. 7 أدعية تمنحك الصبر والطمأنينة
بعد طلب إحالتها للنيابة.. مها الصغير في صالون تجميل
أبو شامة: مصر تشكل حائط صد حقيقي أمام مشاريع التهجير الإسرائيلي في غزة
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%
صرف المطربة رحمة عصام من النيابة في واقعة مشادة كلامية بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: تعديل برامج جامعات المعرفة الدولية وتخصيص أراضٍ صناعية بالمنوفية والإسكندرية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جامعات المعرفة الدولية؛ لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل مصر، وذلك بتعديل أسماء بعض البرامج الدراسية لتتوافق مع التحديثات الدورية للبرامج الدراسية بالجامعة الأم.

تعديل مسمى البرنامج المقدم بالجامعة الأم

ووفقاً لمشروع القرار، سيتم تعديل مسمى البرنامج المقدم بالجامعة الأم من بكالوريوس المالية إلى بكالوريوس المالية والاستثمار، وتعديل مسمى بكالوريوس التسويق الرقمي إلى بكالوريوس الدعاية والتسويق الرقمي، وتعديل مُسمى برنامج بكالوريوس الحاسبات إلى بكالوريوس هندسة البرمجيات.  

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظتي المنوفية والإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لاستخدامها في عددٍ من الأنشطة الصناعية، وتشمل: قطعة أرض بمساحة 1374.67 فدان تقريباً ناحية منطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وقطعة أرض بمساحة 864.01 فدان تقريباً ناحية المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (المنطقة الحرة 2) بمحافظة الإسكندرية، ومساحة 433.76 فدان تقريباً ناحية المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (المنطقة الحرة 3) بمحافظة الإسكندرية.

قرار رئيس الجمهورية مؤسسة جامعية جامعات المعرفة الدولية كوفنتري البرامج الدراسية التحديثات الدورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

النقل تكشف أحدث صور لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية

جنين - ارشيفية

المغشوش منها يدمرالجنين ويسب تشوهات .. تحذير من تشغيلات مقلدة من حقن Rh

تنسيق الجامعات 2025

تحليل مفصل لأرقام تنسيق الجامعات 2025..مفاجآت في أعداد قبول كليات الطب

بالصور

اقتصادية وموفرة.. سيارة شيفروليه الرياضية 2026 الجديدة

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

في عز الصيف.. اعرف الطرق الطبيعية لعلاج حروق الشمس

حروق الشمس
حروق الشمس
حروق الشمس

بتعليق صريح.. رئيس شركة كورفيت يسكت شائعات السيارات الكهربائية

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

بحضور تامر عبدالمنعم والسفير المصري باليابان.. فرقة رضا تبهر حضور الاكسبو 2025

تامر عبد المنعم وفرقة رضا
تامر عبد المنعم وفرقة رضا
تامر عبد المنعم وفرقة رضا

فيديو

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد