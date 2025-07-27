تأجيل إعادة محاكمة متهم في "أحداث السفارة الأمريكية" لسماع الشهود

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة جمال الدين عبد الباقي إبراهيم، المتهم رقم 20 بأمر الإحالة في القضية رقم 7238 لسنة 2013 جنح قصر النيل، المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث السفارة الأمريكية"، وذلك إلى جلسة 10 أغسطس المقبل لسماع أقوال الشهود.

تأجيل إعادة محاكمة متهم في "أحداث السفارة الأمريكية"

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2013، حين وقعت اشتباكات عنيفة بمحيط السفارة الأمريكية بالقاهرة، على خلفية مظاهرات احتجاجية ضد فيلم مسيء للرسول ﷺ، وأسفرت الاشتباكات عن مصرع شاب يُدعى عمرو عيد عبد النبي، وإصابة عدد من المواطنين، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 23 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت إليهم اتهامات بـ القتل العمد، التجمهر، استعراض القوة، التعدي على موظفين عموميين، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

وقد صدر بحق المتهم جمال الدين عبد الباقي حكم غيابي بالسجن المؤبد في وقت سابق، وتمت إعادة إجراءات محاكمته عقب ضبطه، على أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى في الجلسة القادمة.