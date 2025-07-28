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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 لاعبين جدد مرشحون للرحيل عن الأهلي.. أحمد شوبير يفجر مفاجأة مدوية

الأهلي
الأهلي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن أن هناك 3 لاعبين مرشحين للرحيل عن الأهلي في الفترة المقبلة.


وقال أحمد شوبير: "هل فيه حد تاني ماشي من الأهلي؟، اه والله بجد فيه 3 شباب قد يرحلوا عن الأهلي، فيه المهاجم حمزة عبدالكريم، المدرب ريبيرو معجب به جدا ولكن فيه مشكلة إن حمزة عنده عرض معايشة جاد جدا من نادي بايرن ميونيخ، طيب لو خده هل هيلعب مع الفريق البافاري؟، لأ بيجهزه في الحالة دي مع أحد فرق الدرجة الثانية، وحمزة عمل تصريحات إنه عايز يكمل في النادي الأهلي فحمزة قاعد".

وأضاف شوبير: "ريبيرو كمان أبدى إعجابه بالمدافع أحمد عابدين وطلب تواجده وفي نفس الوقت الولد عنده منتخب مصر وكأس العالم وهوولاعيب أساسي في المنتخب وريبيرو قال هياخد دقائق قليلة لا ترضي طموحات عابدين".

وأضاف: "طيب الثالث مين محمد عبدالله الجناح الموهوب، ريبيرو مقتنع جدا بيه بس مكانه فيه زحمة كبيرة قوي في الأهلي فمن الأفضل يخرج للإعارة، وعلى فكرة عبدالله ده هيبقى نجم كبير جدا في كرة القدم المصرية وافتكروا كلامي".

الإعلامي أحمد شوبير الأهلي لاعبين مرشحين للرحيل عن الأهلي ريبيرو حمزة عبدالكريم نادي بايرن بايرن ميونيخ محمد عبدالله أحمد عابدين

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