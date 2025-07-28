الرئيس السيسى: لا يمكن منع دخول المساعدات للأشقاء بغزة من خلال معبر رفح

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مواقف مصر دائمًا إيجابية، وهي تدعم وقف الحرب في غزة، وإيجاد حل سلمي للقضية، والإفراج عن الرهائن والاسرى، منوها بأن مصر كان لها موقف قوي بخصوص رفض التهجير.

واضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته للمصريين حول الأوضاع في قطاع غزة، أن مصر قالت إن القطاع يحتاج بين 600 لـ 700 شاحنة في الأيام العادية، وأن مصر خلال الـ21 شهرا الماضية كانت حريصة على إدخال أكبر حجم من المساعدات للقطاع.

ولفت إلى أن معبر رفح هو معبر أفراد وتشغيله مرتبط من جانبنا ومن الجانب الأخر من جانب غزة، وأن هناك حجم ضخم من المساعدات دخلت مصر.

وتابع أنه لا يمكن منع دخول المساعدات للأشقاء من خلال المعبر، وأن دخول المساعدات يكون بعد التنسيق والموافقة من الجانب الأخر، وهناك مجهود كبير لوقف الحرب ودخول المساعدات.