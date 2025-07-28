أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “كان لنا موقف واضح فيما يخص رفض التهجير، لاننا كنا نرى أن عملية التهجير ستؤدي إلى فكرة حل الدولتين”.

وأضاف خلال كلمة له اليوم: “فيما يخص المساعدات إلى القطاع ، ففى خلال الفترة الماضية شوفتم أن القطاع يحتاج من 600 و700 شاحنة فى اليوم العادى، وكنا حريصين على إدخال أكبر حجم من المساعدات مع الوضع فى الإعتبار أن معبر رفح تشغيله يحتاج إلى فتحه من الجانب المصري والجانب الأخر ”.

وتابع الرئيس السيسي: “مواقفنا إيجابية تدعو لإيقاف الحرب فى غزة وحل الدولتين وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية ”.