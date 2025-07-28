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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات: 424 مرشحًا فرديًا و200 بنظام القوائم للشيوخ

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي
عادل نصار

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن فترة الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ جرت خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وفقًا للجدول الإجرائي والزمني المُعلن من قبل الهيئة، دون أن تسجل الهيئة أي مشكلات تُذكر خلال الأيام الأربعة الأولى.

وأوضح في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه في اليوم الأخير فقط، تقدم ممثلو أحزاب "الريادة" و"الاتحاد" و"المستقلين الجدد" و"الوعي" بشكاوى بشأن صعوبة تمكّن مرشحيهم بمحافظة الإسكندرية من التقدم بأوراقهم بسبب الزحام الشديد أمام لجنة تلقي الطلبات. وأضاف أن الهيئة تدخلت على الفور لمعالجة تلك الشكاوى، وتمكّن جميع المرشحين المعنيين من تقديم أوراقهم في الموعد المحدد.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد من تقدموا بأوراق الترشح على المقاعد الفردية بلغ 469 مرشحًا، تنازل منهم 9 لاحقًا، بينما رفضت لجان الفحص أوراق 36 مرشحًا، ليصبح العدد النهائي بعد نظر محكمة القضاء الإداري في الطعون 424 مرشحًا، من بينهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا عن أحزاب سياسية.

وفيما يخص نظام القوائم، أوضح بدوي أن عدد المرشحين بلغ 200 مرشح بين أصلي واحتياطي.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن عدد اللجان الفرعية المقرر عملها في العملية الانتخابية يبلغ 8,825 لجنة، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية 8,286 مركزًا على مستوى الجمهورية.

الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي مجلس الشيوخ الريادة

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