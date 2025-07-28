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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار السجائر الآن في مصر بعد الزيادة الجديدة.. قائمة كاملة بالتحديثات

أسعار السجائر
أسعار السجائر
خدمات صدى البلد

في ظل موجة من التعديلات الاقتصادية والتغيرات الضريبية، تشهد أسعار السجائر في مصر تغييرات واضحة خلال يوليو 2025. ومع إعلان شركات السجائر عن زيادات جديدة على الأصناف المختلفة، يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار السجائر اليوم في الأكشاك والمحلات، سواء كانت محلية أو مستوردة.

ونستعرض آخر تحديث لـ أسعار السجائر في السوق المصري، وفقًا لما أعلنته الشركات المنتجة، وخاصة الشرقية للدخان، إلى جانب الأسعار الجديدة للأنواع الأجنبية، وأسباب الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في مشروع تعديل قانون القيمة المضافة.

أسعار السجائر الآن 28 يوليو 2025

أعلنت شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» رسميًا عن تعديل أسعار السجائر المحلية، مؤكدة على تثبيت السعر النهائي للمستهلك بقيمة 44 جنيهًا لعبوة السجائر، وذلك ضمن سياسة الشركة للحفاظ على استقرار السوق ومنع الممارسات الاحتكارية أو العشوائية في التسعير.

وتشمل قائمة أسعار السجائر المحلية بعد الزيادة ما يلي:

كليوباترا كينج سايز: 44 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا

كليوباترا بوكس أبيض: 44 جنيهًا

كليوباترا سوبر: 44 جنيهًا

مونديال أحمر / أزرق / سيلفر: 44 جنيهًا

كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهًا

مونديال سويتش منتول / بلوبيري: 44 جنيهًا

بوسطن / بلمونت: 44 جنيهًا

كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا

وبذلك تُوحّد الشركة سعر العبوة عبر جميع الأصناف المحلية تقريبًا، وهو ما يعكس توجهًا لضبط الأسواق وتحقيق مبدأ الشفافية السعرية.

أسعار السجائر

أسعار السجائر المستوردة في الأسواق المصرية

لم تقتصر الزيادة على أسعار السجائر المحلية، بل امتدت لتشمل المنتجات الأجنبية أيضًا، حيث شهدت السجائر المستوردة زيادات متفاوتة في الأسعار خلال الأيام الماضية، وجاءت على النحو التالي:

مارلبورو: 97 جنيهًا

ميريت: 105 جنيهات

Marlboro Crafted: 79 جنيهًا

L&M: 76 جنيهًا

TEREA تبغ مسخن: 76 جنيهًا

TEREA Capsules: 80 جنيهًا

HEETS: 69 جنيهًا

وتُعد هذه الزيادة ضمن سياق عالمي يشهد ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج والاستيراد، إلى جانب توجه الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال قطاع التبغ.

أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر 2025

كشفت الحكومة في مطلع يوليو الجاري عن مشروع تعديل جديد لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تضمن إعادة تصنيف شرائح أسعار السجائر، مع زيادة الفئة الضريبية القطعية على المنتجات المحلية والمستوردة.

أسعار السجائر 

وتُعد هذه الزيادة جزءًا من خطة أوسع لرفع الإيرادات العامة دون التأثير المباشر على السلع الأساسية، حيث تُصنّف أسعار السجائر ضمن بند الكماليات التي تتحمل نسب ضرائب أعلى مقارنة بغيرها.

توقعات أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة

مع استمرار التوجه الحكومي نحو إعادة هيكلة الضرائب غير المباشرة، وتثبيت شركات الإنتاج لحدود سعرية معينة، يتوقع خبراء السوق استقرارًا نسبيًا في أسعار السجائر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة مع توحيد أسعار البيع للمستهلك النهائي، وتقنين هامش الربح للموزعين.

وتشير كل المؤشرات إلى أن أسعار السجائر في مصر تمر بمرحلة إعادة ضبط شاملة، من خلال زيادات مقننة وتحركات ضريبية منظمة، في محاولة لضمان توازن السوق وتقنين الموارد الضريبية. وبينما يواصل المواطنون البحث عن التحديثات اليومية، يبقى قرار الشراء مرهونًا بقدرة كل فئة على التكيّف مع الأسعار الجديدة.

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