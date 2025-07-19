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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حتى لا يطير الدخان| زيادات رسمية في أسعار السجائر.. ورئيس الشعبة: ارتفاع بين 3 إلى 4 جنيهات

أسعار السجائر بعد الزيادة
أسعار السجائر بعد الزيادة
ياسمين القصاص

تصدرت أسعار السجائر في مصر مؤشرات البحث اليوم، عقب إعلان الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» بشكل رسمي عن تعديل أسعار منتجاتها من السجائر المحلية.

أسعار السجائر بعد الزيادة الرسمية

يأتي ذلك بدءا من الجمعة 18 يوليو 2025، وجاء هذا التعديل تنفيذا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة ونظام التأمين الصحي الشامل، بعد أن أقره مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (11) لسنة 2025.

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن أسعار السجائر المحلية في السوق المصرية تشهد تطورات ملحوظة، وتوقع أن تشهد العلبة الواحدة زيادة تتراوح ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

وأضاف إمبابي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الوقت الحالي يشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السجائر الشعبية التي يطرحها التجار، وذلك بالتزامن مع تراجع الكميات المعروضة في الأسواق، وعلى الرغم من أن معدلات الإنتاج ما زالت تسير وفق مستوياتها الطبيعية، إلا أن بعض ضعاف النفوس يستغلون الوضع من خلال التلاعب بالأسعار ورفعها بشكل غير مبرر.

وأشار إمبابي، إلى أن سعر سجائر "كليوباترا" - التي تعد أكثر الأنواع شعبية - قد وصل إلى مستويات مرتفعة بشكل كبير رغم استمرار عمليات الإنتاج بكميات وفيرة، وأوضح أن بعض الأنباء المتداولة تشير إلى وجود مشكلات في عملية التوزيع، الأمر الذي قد يساهم في تفاقم أزمة الأسعار وزيادة الضغط على المستهلكين.

سعر سجائر كليوباترا للمستهلك:

وأعلنت الشركة عن تثبيت سعر موحد للمستهلك بقيمة 44 جنيها لكل عبوة، مؤكدة في بيان رسمي أن هذا القرار يستهدف الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات بالسعر الرسمي، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الضريبية المفروضة. 

وأوضحت الشركة أن هامش ربح التجار سيظل محدودا، ويتراوح بين 5 قروش و25 قرشا فقط لكل عبوة، لضمان عدم المبالغة في الأسعار.

كما وجهت الشركة نداء إلى جموع المستهلكين، مطالبة إياهم بضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، وحثتهم على الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات سعرية عبر القنوات الرقابية المختصة. 

وأشارت إلى أن السوق حاليا يخضع لمتابعة دقيقة من الجهات المعنية، لضبط أي حالات تلاعب أو احتكار.

فيليب موريس تحدث أسعار منتجاتها

وفي السياق ذاته، كانت شركة فيليب موريس مصر قد أعلنت في مطلع يوليو الجاري عن تحديث جديد في قائمة أسعار منتجاتها، شملت السجائر التقليدية والتبغ المسخن. 

وذكرت الشركة في بيان رسمي أن التعديل يتماشى مع السياسات الدورية لمواكبة تطورات السوق المحلية، مشيرة إلى أن التحديثات تشمل العلامات التجارية المعروفة مثل «ميريت»، «مارلبورو»، و«L&M»، إلى جانب منتجات التبغ المُسخن مثل «HEETS» و«TEREA».

ومن ناحية أخرى، أعلنت الحكومة مطلع الشهر الجاري عن مشروع تعديل جديد لقانون ضريبة القيمة المضافة، يتضمن إعادة تصنيف شرائح السجائر المحلية والمستوردة، ورفع الفئة الضريبية القطعية بشكل تدريجي.

ووفقا لمشروع القانون، سيتم تطبيق زيادات سعرية محدودة لكل شريحة من السجائر على مدى ثلاث سنوات متتالية، ابتداء من 5 نوفمبر 2025، مع زيادة سنوية في الحدين الأدنى والأقصى للأسعار بنسبة 12%.

وسوف نرصد لكم قائمة أسعار السجائر كما أعلنتها الشركة الشرقية للدخان:

 - كليوباترا كينج سايز – 38.75 جنيه

 - كليوباترا سوفت كوين – 38.75 جنيه

 - كليوباترا بوكس أبيض – 38.75 جنيه

 - بوسطن/ بلمونت – 38.75 جنيه

 - كليوباترا سوبر – 38.75 جنيه

 - مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر) – 38.75 جنيه

 - كليوباترا بلاك ليبول – 38.75 جنيه

 - مونديال سويتش منتول وبلوبيري – 38.75 جنيه

 - كليوباترا بوكس – 38.75 جنيه

كما نرصد لكم تحديثات أسعار السجائر المستوردة ومنتجات التبغ المُسخن اليوم، السبت 19 يوليو 2025:

 - ميريت – 105 جنيهات

 - مارلبورو – 97 جنيها

 - مارلبورو كرافتد – 79 جنيها

 - L&M – 76 جنيها

 - تيريا (تبغ مُسخن) – 76 جنيها

 - تيريا كابسولز – 80 جنيها

 - هيتس – 69 جنيها

والجدير بالذكر، أن هذا التحرك الرسمي من الشركات والحكومة يأتي في إطار محاولة تنظيم السوق والحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر سلبا على المستهلكين، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مكثفة لضمان الالتزام بالتسعير المعلن وضبط السوق بشكل فعال.

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