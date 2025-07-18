قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باريس سان جيرمان يعلن أولى صفقاته الصيفية
ياسمين عز: مفيش راجل يمسح لست ويساعدها.. فرعون مصر الكبير ميعملش كده
حسام موافي: علاج الزايدة قديما كان بـ الشكّ.. والأشعة المقطعية قلبت الأمور
لعضوية الشيوخ.. الجدول الزمني للانتخابات واختصاصات المجلس ومحظورات المنصب
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 18-7-2025
الحرير المصري يعود من بوابة التوت.. مشروع وطني واعد لزراعة الشجرة وتربية دودة القز
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ومفاجأة في كليات الهندسة والتجارة
تصل إلى 13,800 جنيه.. جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة وموعد الصرف
القاهرة الإخبارية: 900 شهيد في نقاط توزيع المساعدات بغزة و6 آلاف مصاب
حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء توضح آدابه وأسباب قبوله
الرابطة تكشف عن موعد انطلاق بطولة الدوري المصري 2025/2026
قرار إسرائيلي مفاجئ بشأن السويداء .. وجنبلاط يحذر: لا حماية للدروز عبر التدخلات الخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمارك دمياط تحبط تهريب 31.254 علبة سجائر أجنبية غير خالصة الرسوم

الجمارك
الجمارك
محمد يحيي

تمكّن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة عبد الحي أبو الروس، من ضبط كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005، ومنشور التعريفات رقم 47 لسنة 2024.

وجاء الضبط بناءً على إخبارية واردة للإدارة العامة للصادر، تفيد بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 17664 لسنة 2025، الخاص بشركة "أ.أ.ل"، الذي تم التصريح عنه مستنديًا على أنه "مصنوعات خزفية".

وتم تشكيل لجنة للكشف والمعاينة الفورية، برئاسة ناجي البساطي، مدير مجمع الصادر، وعضوية كل من أيمن شحاتة، مدير الحركة، وأحمد مجدي، ومصطفى جمال، مأموري حركة الصادر، وطارق الفرارجي مأمور التعريفة، وهيثم الأطروش بالأمن الجمركي، وأحمد دبا، وتامر توفيق من إدارة الفتوى والرأي، وأمجد حلمي، ومحمد السعيد من الالتزام التجاري، ومحمد خضر.

وأسفرت المعاينة عن ضبط:

- 925 كرتونة سجائر من نوع "U.S.A.D"، تحتوي على 27,750 علبة.

- 116 كرتونة من نوع "U.K.M"، بإجمالي 2,784 علبة.

- 30 كرتونة من نوع "M.I.H.E"، بإجمالي  720 علبة.

وبلغ إجمالي المضبوطات 1,071 كرتونة، تحتوي على 31,254 علبة سجائر، بوزن إجمالي بلغ 625 كجم.

وتبين أن جميع الأصناف المضبوطة لا تحمل طابع البندرول الدال على سداد الضرائب والرسوم، كما تخالف التعليمات الواردة في منشور التعريفات رقم 47 لسنة 2024، وتُعد من البضائع المقيدة والممنوعة التي تستلزم موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومطابقة المواصفات القياسية المصرية قبل الإفراج الجمركي عنها.

وبالعرض على إدارة الفتوى والرأي، أفادت بأن الواقعة تُشكل جريمة تهريب جمركي طبقًا لأحكام المادة 77 من قانون الجمارك، وتشكل مخالفة تصديرية وفقًا لقانون الاستيراد والتصدير.

وقدرت الغرامات المستحقة ومثلي الرسوم الجمركية بنحو مليون و584 ألفًا و572 جنيهًا.

وقرر أشرف عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وإخطار الجهات المعنية.

يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بشأن تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.

رجال الجمارك الجمارك جمارك دمياط السجائر الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

الإيجار القديم

بعد فض مجلس النواب.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

ترشيحاتنا

لطفي لبيب

أول ظهور لـ لطفي لبيب بعد خروجه من المستشفى | شاهد

هالة صدقي

خناقة الساحل.. هالة صدقي تكشف عن سبب الحملة الممنهجة ضدها

اسماء جلال

إجراء قانوني من أسماء جلال ضد مصفف الشعر المعتزل

بالصور

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

لكزس
لكزس
لكزس

أخبار السيارات| فولفو تحذر من ركوب سياراتها.. وفيراري في مزاد رمزي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد