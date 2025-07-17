49 مليونا و103 آلاف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 17 يوليو 2025 لبضائع وسيارات جمارك القاهرة والإسكندرية ومطروح

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة برئاسة ناصر عميرة وجمارك الإسكندرية ومطروح ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد من لوطات البضائع والسيارات المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك القاهرة والإسكندرية ومطروح .

وذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٨ لوط بضائع جمارك مطار القاهرة بمبلغ ٤٠ مليون و٩٤٥ ألف و٢٠٠ جنيه .

كما تم البيع لعدد ٧ لوط سيارات جمارك الإسكندرية بمبلغ ٧ مليون ٤٨ ألف جنيه وبيع لوط واحد بضائع لجمارك مطروح بمبلغ مليون و ١١٠ ألف جنيه .

وبذلك يبلغ العدد الإجمالى للوطات المباعة ١٦ لوط بضائع وسيارات ، بمبلغ ٤٩ مليون و١٠٣ ألف و٢٠٠ جنيه .