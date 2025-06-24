الجمارك تبيع بضائع متنوعة بـ11 مليون جنيه بجلسة مزاد اليوم

اعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن بيع بضائع متنوعة لصالح منافذ جمركية تتضمن جمارك “ السويس، القاهرة، الإسكندرية”

وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك والتي شملت بيع بضائع عبارة عن سيارات وبضائع متنوعة اخري بإجمالي 25لوطا بقيمة 11.012 مليون جنيه .

قال التقرير إنه هناك تنسيقا مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية تم مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك “السويس والقاهرة والاسكندرية” لتنظيم جلسة مزاد علنية بمقر نادي الجيزة الرياضي اليوم لبيع 170 لوط من السيارات والبضائع المتنوعة .

ذك ر التقرير أن تلك البضائع كانت مخزنة بساحات جمارك السويس ومطار القاهرة و6 أكتوبر والإسكندرية.

أوضح التقرير أنه تم البيع نهائيا لـ9 لوطات سيارات بـقيمة 5.63 مليون جنيه بخلاف 15 لوط بطائع أخري بجمارك القاهرة قيمتها 5.104 مليون جنيه ولوطا واحدا بـ280 ألف جنيه .

تمت عملية المزاد وفقا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.