الجمارك تنجح في تحصيل 60.4 مليون جنيه من مبيعات سيارات وبضائع متنوعة بالمزاد

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وأقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بوسعيد وجمارك دمياط ، جلسة بيع بالمزاد العلني أمس الخميس الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ١٤٧ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك بورسعيد دمياط .

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٢٣ لوط سيارة من سيارات جمارك بورسعيد بمبلغ ١٥ مليون و٦٢٠ ألف و٥٠٠ جنيه و ١٦ لوط من بضائع جمرك بورسعيد بمبلغ ٦ مليون و٩٧٢ ألف و٤٠٠ جنيه.

كما تم البيع لعدد ٧ لوط بضائع جمارك دمياط بمبلغ ٣٧ مليون ٧٧٣ ألف جنيه.

وبذلك يبلغ العدد الإجمالى للوطات المباعة ٤٦ لوط سيارات وبضائع ، بمبلغ ٦٠ مليون و٣٦٥ ألف و٩٠٠ جنيه.