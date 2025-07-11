قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكك الحديدية: انتظام حجز التذاكر بعد عودة الأنظمة للعمل عقب حريق سنترال رمسيس
فتح السوق الأوزبكي أمام العنب والرمان المصري.. تفاصيل
فضيحة مالية .. الكشف عن راتب مودريتش مع ميلان
برواتب تصل إلى 52 ألف جنيه .. وظائف في وزارتي الصحة والعمل
مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: توصلنا لاتفاق مع إسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية
بعد الحادث المروّع | ليفربول يكرم ديوجو جوتا وشقيقه بهذه الطريقة
الجمارك تنجح في تحصيل 60.4 مليون جنيه من مبيعات سيارات وبضائع متنوعة بالمزاد
مقتل شخص في استهداف جيش الاحتلال سيارة بجنوب لبنان بطائرة مسيرة
صفقة بـ30 مليون يورو .. هل تنقذ الكونغو برشلونة من أزمته المالية؟
صراع المليارات.. القيمة التسويقية لـ باريس سان جيرمان وتشيلسي قبل نهائي المونديال
واجب مقدس.. الخدمات الإدارية تشكل غرف عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة لزيادة الرزق.. أدركه بـ 8 كلمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجمارك تنجح في تحصيل 60.4 مليون جنيه من مبيعات سيارات وبضائع متنوعة بالمزاد

الجمارك
الجمارك
محمد يحيي

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وأقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع  الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بوسعيد وجمارك دمياط  ، جلسة بيع بالمزاد العلني أمس الخميس الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ١٤٧ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك بورسعيد دمياط .

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٢٣ لوط سيارة من سيارات جمارك بورسعيد بمبلغ ١٥ مليون و٦٢٠ ألف و٥٠٠ جنيه و ١٦ لوط من بضائع جمرك بورسعيد بمبلغ ٦ مليون و٩٧٢ ألف و٤٠٠ جنيه.

كما تم البيع  لعدد ٧ لوط بضائع جمارك دمياط بمبلغ ٣٧ مليون ٧٧٣ ألف جنيه.

وبذلك يبلغ العدد الإجمالى للوطات المباعة ٤٦ لوط سيارات وبضائع ، بمبلغ ٦٠ مليون و٣٦٥ ألف و٩٠٠ جنيه.

الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية سيارات جمارك بورسعيد مال واعمال اخبار مصر جمارك دمياط رواكد الجمارك مصلحة الجمارك المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

الذهب

تراجع أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

مصر الخير

مصر الخير: نفذنا 52 ألف مشروع في 14 عاما منها 91% مستدامًا

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

جانب من الفاعليات

انطلاق فعاليات الموسم الصيفي بمركز جامعة القاهرة للغات والترجمة

بالصور

لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد