تصل لـ30% على صادراتها| ترامب يفرض رسومًا جمركية على ثلاث دول عربية.. وتهديد بتصعيد تجاري جديد

في خطوة جديدة تفتح فصلاً إضافيًا في مسلسل النزاعات التجارية العالمية، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، رسائل رسمية إلى قادة خمس دول، مهددًا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، ابتداءً من الأول من أغسطس المقبل. هذه الدول هي: الفلبين، مولدوفا، الجزائر، ليبيا، والعراق، لتنضم إلى قائمة متزايدة من شركاء أمريكا التجاريين المتأثرين بسياسات "الحماية الاقتصادية" التي يتبناها ترامب.

رسائل ترامب.. إما صفقة أو تصعيد

الرئيس الأمريكي أوضح في رسائله أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على العجز التجاري المستمر بين الولايات المتحدة وتلك الدول، وهو ما يراه مؤشرًا على اختلال الميزان التجاري لصالح الشركاء.

ترامب كتب بوضوح أن هذه الرسوم تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"القيود غير العادلة" التي تفرضها بعض الحكومات الأجنبية على دخول البضائع الأمريكية إلى أسواقها.

وأكد الرئيس الأمريكي خلال اجتماع حكومي عُقد الثلاثاء، أن "الرسالة تعني صفقة"، في إشارة إلى أن الرسوم الجمركية قابلة للتراجع حال التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة تحقق مصالح واشنطن.

تحفيز للتصنيع داخل أمريكا

وفي لهجة لا تخلو من التحدي، دعا ترامب قادة الدول إلى نقل مصانعهم إلى الولايات المتحدة لتجنّب الرسوم العقابية، معتبرًا أن ذلك سيُعيد التوازن إلى العلاقات التجارية ويدعم فرص العمل داخل أمريكا. وفي المقابل، لمّح إلى أنه لن يتردد في مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من أي دولة قد ترد بإجراءات مضادة ضد المنتجات الأمريكية.

سياق مستمر من التوترات

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة ترامب التجارية التي بدأت منذ أبريل الماضي بإعلانه عن تطبيق "رسوم متبادلة" على عدد من الشركاء التجاريين، وهو ما أثار سلسلة من المفاوضات المتوترة مع دول مختلفة، أبرزها الصين والاتحاد الأوروبي. ويبدو أن الرسائل الجديدة تسعى للضغط على الدول المستهدفة لإبرام صفقات سريعة قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ الشهر المقبل.

مرحلة جديدة من الصراع التجاري؟

قرار ترامب بإضافة خمس دول جديدة إلى قائمة الرسوم الجمركية يؤشر إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو تصعيد إضافي في حربها التجارية العالمية. وبينما تأمل واشنطن في أن تُثمر هذه الإجراءات عن صفقات أكثر إنصافًا حسب رؤيتها فإن ردود أفعال الدول المستهدفة قد تُعيد إشعال فتيل صراعات تجارية جديدة تُهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي في الأشهر المقبلة.