بعد ارتفاعها رسميًا.. أسعار سجائر الشرقية للدخان وفيليب اليوم الاثنين

مازالت عمليات البحث مستمرة عن أسعار السجائر الجديدة في الأسواق وذلك بعض التغييرات الأخيرة لتنفيذ أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأعلنت الشركة الشرقية للدخان " إيسترن كومباني " الأسبوع الماضي، اعتمادها ل قائمة أسعار السجائر المحلية الجديدة وهو ما يهتم به نسبة كبيرة من المواطنين المهتمين ل أسعار السجائر اليوم.
أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة
-أسعار سجائر كليوباترا كينج سايز 44 جنيهًا.
- أسعار سجائر كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا.
- أسعار سجائر كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا.
- أسعار سجائر بوسطن / بلمونت: 44 جنيهًا.
- أسعار سجائر مونديال «أحمر- أزرق – سيلفر»: 44 جنيهًا.
أسعار سجائر مونديال سويتش «منتول- بلو بيري»: 44 جنيهًا.
- أسعار سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهًا.
- أسعار سجائر كليوباترا سوبر: 44 جنيهًا.
- أسعار سجائر ماتوسيان سوبر للمستهلك: 44 جنيهًا.
أسعار سجائر فيليب الجديدة :
أسعار سجائر ميريت قيمة 105 جنيهات.
- Marlboro قيمة 97 جنيها.
- Marlboro Crafted قيمة 79 جنيها.
- L&M قيمة 76 جنيها.
- TEREA (تبغ مسخن) قيمة 76 جنيها.
- TEREA Capsules قيمة 80 جنيها.
- HEETS قيمة 69 جنيها