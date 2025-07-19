أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

أسعار السجائر الآن بعد إعلان شركة الشرقية للدخان إقرار زيادة جديدة على أصناف السجائر، إذ يتزايد البحث من قبل كثير من المواطنين عن أسعار السجائر في الأكشاك والمحلات.

سعر السجائر الآن

الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، كانت أعلنت في بيان رسمي عن اعتماد أسعار جديدة لمنتجات السجائر المحلية، مؤكدة الحفاظ على سعر موحد للمستهلك يبلغ 44 جنيهًا للعبوة الواحدة، ليصبح سعر علبة السجائر كليوباترا بقيمة 44 جنيها.

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أسعار السجائر

سعر السجائر البوكس 44 جنيها

سعر سجائر كليوباترا كينج سايز 44 جنيها

سعر السجائر كليوباترا سوفت كوين 44 جنيها

سعر السجائر كليوباترا بوكس أبيض 44 جنيها

سعر السجائر بوسطن/ بلمونت 44 جنيها

سعر السجائر كليوباترا سوبر 44 جنيها

سعر سجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 44 جنيها

سعر السجائر كليوباترا بلاك ليبول 44 جنيها

سعر السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 44 جنيه

سعر السجائر في المحلات

سعر سجائر مارلبورو 97 جنيها.

سعر سجائر ميريت 105 جنيهات.

سعر سجائر Marlboro Crafted 79 جنيها.

سعر سجائر L&M 76 جنيها.

سعر سجائر TEREA «تبغ مسخن» 76 جنيها.

سعر سجائر TEREA Capsules قيمة 80 جنيها.

سعر سجائر HEETS قيمة 69 جنيها.

زيادة أسعار السجائر 2025

في بداية شهر يوليو الجاري كشفت الحكومة عن مشروع تعديل جديد على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعادة تصنيف أسعار السجائر، وزيادة الفئة الضريبية القطعية على الأصناف المحلية والمستوردة.

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واستهدف مشروع القانون زيادات سعرية محدودة جديدة لكل شريحة من السجائر، سواء السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة، مع إقرار تطبيق زيادات سنوية تدريجية لمدة 3 سنوات متتالية.

وجرى النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر أصناف السجائر، بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر المقبل.