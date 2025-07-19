قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الطائرة ينفذ خطة انتقاء العناصر المميزة لمنتخب الشاطئية بالمحافظات
ست الستات .. أغنية جديدة من صفاء أبو السعود للمرأة المصرية
الدنيا هتبقي ليل في عز الضهر .. أطول كسوف شمسي بالأقصر
أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد
انتبه .. علامات غير متوقعة تكشف ورم المخ أبرزها نوع خاص من الصداع
حزب صوت مصر: العلاقات المصرية السعودية تؤكد وحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة
وزير الخارجية الأسبق: مصر والسعودية أعمدة الاستقرار والسلام
هآرتس: لأول مرة إسرائيل تتفاوض مع حماس على إنهاء الحرب وليس صفقات التبادل وحدها
تنظيم الاتصالات: خطة حياة كريمة توسع الخدمات في القرى المحرومة
رابط التقديم في معاهد تمريض الأزهر التابعة للمستشفيات الجامعية.. سجل الآن
أبرز 5 سيارات SUV في السوق المصري.. أسعار ومواصفات
رسميا.. بيع أحمد عبد القادر للحزم السعودي بـ600 ألف دولار و30% من إعادة البيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد
أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد
عبد الفتاح تركي

أسعار السجائر الآن بعد إعلان شركة الشرقية للدخان إقرار زيادة جديدة على أصناف السجائر، إذ يتزايد البحث من قبل كثير من المواطنين عن أسعار السجائر في الأكشاك والمحلات.

سعر السجائر الآن

الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، كانت أعلنت في بيان رسمي عن اعتماد أسعار جديدة لمنتجات السجائر المحلية، مؤكدة الحفاظ على سعر موحد للمستهلك يبلغ 44 جنيهًا للعبوة الواحدة، ليصبح سعر علبة السجائر كليوباترا بقيمة 44 جنيها.

واقرأ أيضًا:

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

أسعار السجائر

سعر السجائر البوكس 44 جنيها

سعر سجائر كليوباترا كينج سايز 44 جنيها

سعر السجائر كليوباترا سوفت كوين 44 جنيها

سعر السجائر كليوباترا بوكس أبيض 44 جنيها

سعر السجائر بوسطن/ بلمونت 44 جنيها

سعر السجائر كليوباترا سوبر 44 جنيها

سعر  سجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 44 جنيها

سعر السجائر كليوباترا بلاك ليبول 44 جنيها

سعر السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 44 جنيه

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

سعر السجائر في المحلات

سعر سجائر مارلبورو 97 جنيها.

سعر سجائر ميريت 105 جنيهات.

سعر سجائر Marlboro Crafted 79 جنيها.

سعر سجائر L&M 76 جنيها.

سعر سجائر TEREA «تبغ مسخن» 76 جنيها.

سعر سجائر TEREA Capsules قيمة 80 جنيها.

سعر سجائر HEETS قيمة 69 جنيها.

زيادة أسعار السجائر 2025

في بداية شهر يوليو الجاري كشفت الحكومة عن مشروع تعديل جديد على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعادة تصنيف أسعار السجائر، وزيادة الفئة الضريبية القطعية على الأصناف المحلية والمستوردة.

واقرأ أيضًا:

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

واستهدف مشروع القانون زيادات سعرية محدودة جديدة لكل شريحة من السجائر، سواء السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة، مع إقرار تطبيق زيادات سنوية تدريجية لمدة 3 سنوات متتالية.

وجرى النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر أصناف السجائر، بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر المقبل.

السجائر أسعار السجائر أسعار السجائر الآن الشرقية للدخان أسعار السجائر في الأكشاك أسعار السجائر في الأكشاك والمحلات سعر السجائر الآن إيسترن كومباني سعر السجائر البوكس سعر السجائر كليوباترا سعر سجائر كليوباترا سعر السجائر كليوباترا سوفت كوين سعر السجائر كليوباترا بوكس أبيض سعر السجائر كليوباترا سوبر سعر السجائر بوسطن بلمونت سعر  السجائر مونديال سعر  سجائر مونديال أحمر سعر السجائر كليوباترا بلاك ليبول سعر السجائر في المحلات سعر سجائر Marlboro سعر سجائر ميريت سعر سجائر L&M زيادة أسعار السجائر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدي البلد .. تفاصيل عاجلة الآن

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

نتيجة الثانوية العامة 2025

سجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد مجاناً

وفاة الأمير النائم

وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

انا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

أنا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

بائع العسلية

من التعاطف إلى الاتهام بالاتجار بالبشر .. القصة الكاملة لـلطفل"بائع العسلية"ووالده

ترشيحاتنا

الصلاة

ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. أمين الفتوى يجيب

هل الاستحمام يغني عن الوضوء

هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ اعرف آراء الفقهاء

الرضاعة

أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم

بالصور

علاقة ارتفاع الضغط والسكر بأمراض الكلى

الضغط
الضغط
الضغط

حل وشيك للأزمة .. وسام أبو علي يقترب من كولومبوس الأمريكي والأهلي يوافق

وسام أبو علي
وسام أبو علي
وسام أبو علي

دكاترة كتير مش بتاخد بالها منه .. سبب غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

افتتاح فرع جديد للقلعة الحمراء في الساحل الشمالي بعروض خاصة لجماهير الأهلي

شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء

فيديو

اطول كسوف شمسى

الدنيا هتبقي ليل في عز الضهر .. أطول كسوف شمسي بالأقصر

ايمان عبد اللطيف

ظهرت عليه نفس الأعراض.. ماذا حدث لوالد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا؟

ايمان عبد اللطيف

بعد ظهوره في حفل راغب علامة ..إمام عاشور يخضع لفحوصات جديدة

ايمان عبد اللطيف

رد فعل حاسم من الزمالك على ظهور فتوح في حفل بالساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد