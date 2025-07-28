فيلم تسجيلي بمؤتمر الجبهة الوطنية بالجيزة يستعرض كلمات السيسي التاريخية لدعم غزة ورفض التهجير

شهد المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة عرض فيلم تسجيلي تضمن كلمات تاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي حول دعم الدولة المصرية للأشقاء في غزة ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، في رسالة قوية تؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

وهتف المشاركون في المؤتمر هتافات دعم الرئيس السيسي والقضية الفلسطينية

ويستهدف مؤتمر الحزب بالجيزة دعم مرشحيه بالمحافظة، وهم: أحمد الحمامصي وحسام سعيد، مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمود علي عبد الله مرجان، مرشح الحزب على المقعد الفردي.

ويأتي المؤتمر بمشاركة قيادات بارزة في الحزب، على رأسهم اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والنائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب ووكيل مجلس النواب، وكمال الدالي أمين الحزب بالمحافظة، وأحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام وأحمد رسلان أمين التنظيم ومحمود مسلم أمين الإعلام ومدحت العدل أمين

الثقافة والتراث والفنون وعلاء فؤاد أمين الأمانة الفنية ولفيف من القيادات الحزبية والشخصيات العامة.