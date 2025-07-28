بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي حول الأوضاع في غزة

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول الأوضاع في غزة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك عددا كبيرا من شاحنات المساعدات المصرية مستعدة لدخول قطاع غزة، وليس هناك ما يعوق دخول المساعدات إلى قطاع غزة مشيرا إلى ضرورة أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني مفتوحا، وتركزت الجهود خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد أوضاعا مأساوية.

وأوضح الرئيس أن مواقف مصر إيجابية، وتدعم وقف الحرب في غزة، وإيجاد حل سلمي للقضية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، ومصر كانت لها موقف قوي بخصوص رفض التهجير.

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم، نداء عام لكل دول العالم والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لبذل أقصي جهد خلال هذه الفترة الصعبة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات.

وتابع الرئيس السيسي: “وأوجه نداء خاص للرئيس ترامب لأنه هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات من فضلك أبذل كل الجهد لإيقافها ”.

