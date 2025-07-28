شوبير يكشف تطورات تجديد عقد أليو ديانج.. وينفي وجود عرض رسمي من بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن آخر المستجدات في ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته على قناة النادي الأهلي:

«الأهلي يكثف جهوده خلال الفترة الحالية لتجديد عقد أليو ديانج، وهناك خطوات جادة في هذا الملف».



ونفى شوبير ما تردد بشأن تلقي اللاعب عرضًا ضخمًا من نادي بيراميدز، مؤكدًا:

«ما يُقال عن وجود عرض مالي أكبر من بيراميدز ليس له أساس من الصحة، وكل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد اجتهادات وأحاديث من نسج الخيال».

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى اهتمام نادي بيراميدز بالحصول على خدمات ديانج خلال فترة الانتقالات الجارية، دون تأكيد رسمي من الطرفين.