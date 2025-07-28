شوبير يكشف مستجدات قرار لجنة المنشطات وتفاصيل إصابة رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل تطورات إصابة اللاعب رمضان صبحي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "أنا بحب رمضان صبحي كلاعب حضرتك زعلان منه عشان موقفه مع الأهلي، دي براحتك أنا يمكن زعلان أكثر منك بس هو لاعيب جميل".

وتابع شوبير: "أنا سألت فين رمضان صبحي فطبيب بيراميدز الدكتور مصطفى المنيري قال لي إن هو جاله شد خفيف قبل مباراة قاسم باشا الودية في معسكر تركيا والجهاز الفني فضّل يمنحه راحة وهو حاليا بيؤدي تدريبات تاهيلية استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية مع زملائه".

وأضاف شوبير: "على فكرة رمضان مستني القرار النهائي من الوادا أو اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات وربنا يارب يعديها له على خير".



كشف الإعلامي أحمد حسن عن تصريحات طبيب بيراميدز الدكتور مصطفى المنيري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال طبيب بيراميدز:"رمضان صبحي يعاني من شد خفيف في العضلة الضامة ويخضع لأشعة لتحديد فترة الغياب".

وحقق بيراميدز، الفوز على قاسم باشا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي في مباراة ودية جمعت بين الفريقين على ملعب قاسم باشا في ثاني وديات بيراميدز في معسكر تركيا.