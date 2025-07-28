أحمد شوبير يوجه تحذيرا هاما لمسئولي الزمالك .. اعرف السبب

حذر الإعلامي أحمد شوبير مسئولي نادي الزمالك من تكرار تجربة لاعب الزمالك السابق البولندي كونراد ميشالاك، مع الروماني أندري كورديا المرشح للانضمام للفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال أحمد شوبير عبر تصريحات إذاعية: «بعض الوسطاء قالوا إن فيه لاعب روماني على رادار الزمالك اسمه أندري كورديا، هو جناح هجوم فريق الطائي السعودي السابق، ودلوقتي هو لاعب حر، وكان بيلعب من قبل في ستيوا بوخارست عنده 26 سنة مركزه جناح يمين والزمالك بيدور على لاعيب في المكان ده».

وتابع شوبير: «كورديا معروض حاليا على المدرب البلجيكي لفريق الزمالك يانيك فيريرا، وهو قيمته السوقية 1.3 مليون يورو، ولعب 65 مباراة مع فريق الطائي السعودي سجل 17 وصنع 13 هدفًا، أنا شايف الأرقام بتاعته كويسة مش بطالة».

وأضاف شوبير: «أتمنى الزمالك يذاكر كويس ويهدى عشان الزمالك مش حمل أزمة تاني يعني الأزمة اللي حصلت بتاعة ميشالاك أرجو ألا تتكرر، يعني ميشالاك جه ومشي ومحدش حس بيه إللي شعرنا بيه بس إن عنده مشكلة وله مستحقات وكده، فلا يجب الحكم السريع وينتظر مسؤولو الزمالك ويدرسوا الصفقة جيدا من كل الجوانب».